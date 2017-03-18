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    Венгер: «Мое будущее в «Арсенале»? Скоро все узнаете»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча 29-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:3) заявил, что скоро расскажет о своем будущем в лондонском клубе. Напомним, контракт специалиста рассчитан до конца текущего сезона.

    «Мое будущее в «Арсенале»? Скоро все узнаете. Очень скоро, но я не слишком волнуюсь относительно своего будущего прямо сейчас, сейчас у нас очень плохая полоса, которой не было у команды 20 лет», – сказал специалист.

    «Аренал» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: The Guardian

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    18.03.2017 23:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 марта 2017, 19:07

      А, че расскажет? Что контракт продлили до конца сезона 2020 года?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      RomanSV 19 марта 2017, 17:45

      Многое сделал...но время пришло...Арсен легенда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Зэб 19 марта 2017, 10:03

      Дно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 марта 2017, 05:26

      До свидания, Арсен....

      1
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 19 марта 2017, 00:52

      и так всё ясно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 марта 2017, 00:34

      наверное в Тулу собрался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 19 марта 2017, 00:25

      Арсен удачи найди себя в другом клубе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      gak71 18 марта 2017, 23:56

      Пора отдохнуть...

      0
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