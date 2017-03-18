Венгер: «Мое будущее в «Арсенале»? Скоро все узнаете»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча 29-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:3) заявил, что скоро расскажет о своем будущем в лондонском клубе. Напомним, контракт специалиста рассчитан до конца текущего сезона.

«Мое будущее в «Арсенале»? Скоро все узнаете. Очень скоро, но я не слишком волнуюсь относительно своего будущего прямо сейчас, сейчас у нас очень плохая полоса, которой не было у команды 20 лет», – сказал специалист.

«Аренал» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.