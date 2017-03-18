АПЛ. «Борнмут» нанес поражение «Суонси»

В поединке 29-го тура чемпионата Англии «Борнмут» на своем поле оказался сильнее «Суонси Сити». Матч, состоявшийся на стадионе «Дин Корт», завершился в пользу хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Беник Афобе и Элфи Моусон, отправивший мяч в свои ворота.

Победа позволила команде Эдди Хоу набрать 33 очка и подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице. «Суонси» с 27 баллами занимает 17-ю позицию.

Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

Борнмут – Суонси – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Моусон, 31 (в свои ворота); 2:0 – Афобе, 72.

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