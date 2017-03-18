У Виталия Денисова обнаружено повреждение передней поверхности бедра

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов повредил переднюю поверхность бедра в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1). Отмечается, что игрок, несмотря на травму, провел весь матч.

«По результатам УЗИ, выполненного сразу после матча, обнаружено, что Денисов повредил мышцы передней поверхности правого бедра. Срок лечения футболиста будет определен в воскресенье после дополнительного обследования», – говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

В текущем сезоне на счету Денисова 15 матчей.