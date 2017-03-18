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    У Виталия Денисова обнаружено повреждение передней поверхности бедра

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов повредил переднюю поверхность бедра в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1). Отмечается, что игрок, несмотря на травму, провел весь матч.

    «По результатам УЗИ, выполненного сразу после матча, обнаружено, что Денисов повредил мышцы передней поверхности правого бедра. Срок лечения футболиста будет определен в воскресенье после дополнительного обследования», – говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

    В текущем сезоне на счету Денисова 15 матчей.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.03.2017 22:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 19 марта 2017, 06:35

      Виталий , выздоравливай! Отборочные матчи на носу. Ты нам нужен!

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