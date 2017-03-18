Семин: «Локомотив» сделает все, чтобы победить «Спартак»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин накануне поединка 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» заявил, что железнодорожники предпримут все возможное для победы. При этом специалист подчеркнул, что для красно-зеленых будет важно продемонстрировать хорошую игру перед полным стадионом.

«Перед «Локомотивом» стоят задачи сегодняшнего дня, а сегодняшний день – это встреча со «Спартаком», и мы будем делать все, чтобы выиграть. Очень важно при полном стадионе показать хороший футбол. Это самое главное. В составе изменения есть, в тактике – вы посмотрите по игре. Но мы готовы к серьезному матчу.

Связан ли выход Тарасова с его днем рождения? Нет, это связано с тем, что он уже выздоровел, провел серию тренировок. Мы считаем, что он готов, он тоже так считает. А сколько он сможет отыграть, посмотрим», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

Матч «Локомотив» – «Спартак» начался в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.