РФПЛ. «Рубин» с минимальным счетом уступил «Уралу»

В матче 20-го тура РФПЛ «Рубин» на выезде потерпел минимальное поражение от «Урала».

Единственный гол был забит в дебюте встречи: его автором на 11-й минуте стал нападающий «шмелей» Владимир Ильин, откликнувшийся на подачу с фланга.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ильин, 11.

Урал: Заболотный, Динга, Новиков, Кулаков, Данцев, Димитров (Серченков, 87), Емельянов, Бикфалви, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90).

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин (Ткачук, 69), М’Вила, Цакташ, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Ахметов, Канунников, Жонатас.

Предупреждения: Бикфалви, 70; Коробов, 83 – Жонатас, 80.

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