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    РФПЛ. «Рубин» с минимальным счетом уступил «Уралу»

    В матче 20-го тура РФПЛ «Рубин» на выезде потерпел минимальное поражение от «Урала».

    Единственный гол был забит в дебюте встречи: его автором на 11-й минуте стал нападающий «шмелей» Владимир Ильин, откликнувшийся на подачу с фланга.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ильин, 11.

    Урал: Заболотный, Динга, Новиков, Кулаков, Данцев, Димитров (Серченков, 87), Емельянов, Бикфалви, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90).

    Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин (Ткачук, 69), М’Вила, Цакташ, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Ахметов, Канунников, Жонатас.

    Предупреждения: Бикфалви, 70; Коробов, 83 – Жонатас, 80.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 15:49
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 18 марта 2017, 18:37

      урал лучшие!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 марта 2017, 16:02

      Команда Рубин, если ее можно назвать командой, просто до неприличия смешна!!!

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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 18 марта 2017, 15:52

      В кубке так же рубин останется ни с чем

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Zenit_EKB_Ural 18 марта 2017, 15:55

      Хорошо бы так!

      0
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > Karpathian 18 марта 2017, 15:56

      супер финал будет я думаю урал -уфа

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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > гус 18 марта 2017, 16:01

      Заметно,как бы он крупнее не проиграл

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      Рейтинг: +17

      Favoritos 18 марта 2017, 15:52

      По-моему, Рубин умышленно слил матч. То ли им заплатили, то ли ещё что.. Ну не видел я по игре, что Рубин как-то пытался отыграть пропущенный гол. Нападающий в окружении защитников Урала стоит перед штрафной, слева его открытый партнёр, но он бьёт по воротам. И такие моменты происходили на протяжении 90 минут. Надеюсь, что хоть кто-нибудь из специалистов обратит внимание на этот матч.

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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > Favoritos 18 марта 2017, 15:54

      Не то смотрел значит,во втором тайме рубин бежал и пытался отыгратьсб и даже выйграть,думаешь если урал победил значит заплатили краснодару рубину амкару и всех,урал способен на многое

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Zenit_EKB_Ural 18 марта 2017, 15:58

      да просто всякие товарищи не от большого ума считают после спорного матча с Тереком, что наши все игры покупают. Противно читать. У Гриши там не такие миллионы, чтобы всем платить.

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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > Karpathian 18 марта 2017, 15:58

      Вот и я о том же

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Zenit_EKB_Ural 18 марта 2017, 16:00

      Да просто понаберут щеглов в авиацию...
      Ладно, что хоть не обвинили в том, что Челябинск в кубке обыграли :) А то тоже могли. Кстати, хорошая игра была...

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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > Karpathian 18 марта 2017, 16:00

      Увы не видел этой игры

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Zenit_EKB_Ural 18 марта 2017, 16:08

      а я к жене в Челябинск переехал в конце лета, прямо с работы ломанулся на стадион, слегка опоздал, первый гол не видел, но в остальном было очень классно, правда час не выпускали с трибуны, да всякие чеблядинцы орали мне, что вот мол, приехал 3.14дар, за шарф, которым я горжусь, купил его в 13 лет, 2003 год, первый поход на Централку, матч со Спартаком (Нч).Выиграли мы 1-0. Тогда еще цвета у Урала были бело-сине-зеленые... Деревянные трибуны и мужики с водочкой))))) Сейчас, увы, приходится смотреть футбол в интернетах, потому что далеко(((

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      Рейтинг: +17

      Favoritos > Zenit_EKB_Ural 18 марта 2017, 16:26

      Дружище, ты болельщик Урала, а я не болею ни за Рубин, ни за Урал. Это моё мнение со стороны. Да, Рубин "бежал" во втором тайме, я видел. Но как-то очень нехотя он это делал.

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      Рейтинг: +17

      Favoritos > Karpathian 18 марта 2017, 16:29

      Парень, в своём комментарии к игре я не оскорбил никого. Тебя и подавно не трогал. И тебе не стоит в Сети оскорблять других, это показывает тебя с дурной стороны.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Favoritos 19 марта 2017, 08:40

      Прости, это эмоции.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 марта 2017, 15:52

      Что то ну очень долго Рубин раскачивается...

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 18 марта 2017, 15:52

      рубин мертвый, еле ползали

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 марта 2017, 15:50

      Урал с победой!

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