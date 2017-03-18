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РФПЛ. «Рубин» с минимальным счетом уступил «Уралу»

18 марта 2017, 15:49
19

В матче 20-го тура РФПЛ «Рубин» на выезде потерпел минимальное поражение от «Урала».

Единственный гол был забит в дебюте встречи: его автором на 11-й минуте стал нападающий «шмелей» Владимир Ильин, откликнувшийся на подачу с фланга.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ильин, 11.

Урал: Заболотный, Динга, Новиков, Кулаков, Данцев, Димитров (Серченков, 87), Емельянов, Бикфалви, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90).

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин (Ткачук, 69), М’Вила, Цакташ, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Ахметов, Канунников, Жонатас.

Предупреждения: Бикфалви, 70; Коробов, 83 – Жонатас, 80.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Урал
Комментарии (19)
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DIDI 23
1489841438
Урал с победой!
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Мясной Упырь
1489841538
рубин мертвый, еле ползали
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filosof sparty
1489841544
Что то ну очень долго Рубин раскачивается...
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Favoritos
1489841561
По-моему, Рубин умышленно слил матч. То ли им заплатили, то ли ещё что.. Ну не видел я по игре, что Рубин как-то пытался отыграть пропущенный гол. Нападающий в окружении защитников Урала стоит перед штрафной, слева его открытый партнёр, но он бьёт по воротам. И такие моменты происходили на протяжении 90 минут. Надеюсь, что хоть кто-нибудь из специалистов обратит внимание на этот матч.
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Zenit_EKB_Ural
1489841567
В кубке так же рубин останется ни с чем
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Сильвербой
1489842175
Команда Рубин, если ее можно назвать командой, просто до неприличия смешна!!!
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CyPOBbIiXaH
1489851439
урал лучшие!
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