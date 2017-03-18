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    Самедов, Джано и Промес выйдут в старте «Спартака», Ари сыграет в атаке «Локомотива»

    Стали известны составы, в которых «Локомотив» и «Спартак» начнут матч 20-го тура РФПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Михалик, Игнатьев, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш, Тарасов, Ал. Миранчук, Ари.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Джано, Самедов, Промес, Зе Луиш.

    Поединок начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.03.2017 15:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 18 марта 2017, 16:23

      Локо победит 3-1. Локо сейчас в более оптимальной форме ,чем Спартак.

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 18 марта 2017, 16:01

      тяжелый матч будет, вперед Спартак!!!!

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 марта 2017, 15:50

      Что с Сальвой!? Неужели конкуренцию проигрывает?..

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun > filosof sparty 18 марта 2017, 15:53

      Аналогично постоянно задаюсь этим вопросом. Неужели Таски забивший автогол в игре с Краснодаром настолько лучше Боккетти? Либо травма, либо какой то конфликт с тренером, как мне кажется

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 15:50

      Весь в нетерпении.
      Вперёд Спартак !!!

      -2
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