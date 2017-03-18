Самедов, Джано и Промес выйдут в старте «Спартака», Ари сыграет в атаке «Локомотива»

Стали известны составы, в которых «Локомотив» и «Спартак» начнут матч 20-го тура РФПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Михалик, Игнатьев, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш, Тарасов, Ал. Миранчук, Ари.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Джано, Самедов, Промес, Зе Луиш.
Поединок начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: ФК «Локомотив»