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    Ерохин: «В «Ростове» все очень расстроены поражением от «МЮ». Будем двигаться дальше»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин остался разочарован итогами 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что российская команда уступила по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» и вылетела из турнира.

    «Эмоции от результата, мягко говоря, не самые положительные. Все очень расстроены. Особенно из-за того, что во втором тайме у нас были реальные шансы отличиться — выйти вперед или свести матч к дополнительному времени. К сожалению, не вышло… Будем двигаться дальше.

    Мы же уже играли с «Манчестером» в Ростове и после того матча осознали: все возможно. Да, у них в составе есть Златан Ибрагимович и Поль Погба — у «МЮ» грозно звучат практически все фамилии. Но мы не думали об этом, мы пытались играть в свой футбол. Конечно, в первой тайме пришлось очень много времени провести на своей половине поля, постоянно обороняться. Но мы выдержали все атаки соперника и ждали своего шанса. Во второй половине игры этих шансов мы дождались, но, увы, не смогли их реализовать.

    Проиграть «МЮ» на «Олд Траффорд» не зазорно? Какая разница — «Манчестер Юнайтед» это или любой другой клуб? Проигрывать всегда неприятно. Тем более в турнире на выбывание, в котором мы мечтали пройти как можно дальше», – сказал Ерохин.

    Источник: Известия

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    18.03.2017 07:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 18 марта 2017, 10:22

      К сожалению, МЮ был после игры с Челси никакой, и только это позволило Ростову надеяться на успех. Просто это уровень нашего Российского футбола. Я думаю, играл бы Ростов в чемпионате той же Англии, результат был бы гораздо лучше, а так заметны были общие недочеты, связанные со спецификой игры у нас. Но Ростов все равно молодцы - на фоне некоторых "суперклубов" из России особенно.

      0
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      Рейтинг: +239

      nirita 18 марта 2017, 10:11

      Радуйтесь что 0-1.

      -1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 18 марта 2017, 09:33

      Ничего, играли достойно. Давайте не унывайте.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 марта 2017, 08:41

      А в Питере всем похир.Уже привыкли.

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 18 марта 2017, 08:22

      Давайте,занимайте место в тройке и вперед,за новыми достижениями,эмоциями и сенсациями (только положительными).

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