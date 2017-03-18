Ерохин: «В «Ростове» все очень расстроены поражением от «МЮ». Будем двигаться дальше»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин остался разочарован итогами 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что российская команда уступила по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» и вылетела из турнира.

«Эмоции от результата, мягко говоря, не самые положительные. Все очень расстроены. Особенно из-за того, что во втором тайме у нас были реальные шансы отличиться — выйти вперед или свести матч к дополнительному времени. К сожалению, не вышло… Будем двигаться дальше.

Мы же уже играли с «Манчестером» в Ростове и после того матча осознали: все возможно. Да, у них в составе есть Златан Ибрагимович и Поль Погба — у «МЮ» грозно звучат практически все фамилии. Но мы не думали об этом, мы пытались играть в свой футбол. Конечно, в первой тайме пришлось очень много времени провести на своей половине поля, постоянно обороняться. Но мы выдержали все атаки соперника и ждали своего шанса. Во второй половине игры этих шансов мы дождались, но, увы, не смогли их реализовать.

Проиграть «МЮ» на «Олд Траффорд» не зазорно? Какая разница — «Манчестер Юнайтед» это или любой другой клуб? Проигрывать всегда неприятно. Тем более в турнире на выбывание, в котором мы мечтали пройти как можно дальше», – сказал Ерохин.