Зинченко, Зозуля и Селезнев вызваны в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список игроков, которые будут готовиться к гостевому матчу отборочного этапа ЧМ-2018 с командой Хорватии. Напомним, встреча состоится 24 марта. Завтра, 18 марта, команда отправится на сбор в Австрию.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Никита Шевченко («Шахтер»), Денис Бойко («Малага»).

Защитники: Александр Кучер («Шахтер»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Иван Ордец («Шахтер»), Богдан Бутко («Шахтер»), Сергей Кривцов («Шахтер»), Артем Федецкий («Дармштадт»), Николай Морозюк («Динамо» К), Николай Матвиенко («Карпаты»).

Полузащитники: Тарас Степаненко («Шахтер»), Максим Малышев («Шахтер»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Динамо» К), Сергей Сидорчук («Динамо» К), Виктор Цыганков («Динамо» К), Руслан Ротань («Днепр»), Александр Зинченко (ПСВ), Иван Петряк («Заря»), Евгений Коноплянка («Шальке-04»), Евгений Шахов (ПАОК), Руслан Малиновский («Генк»).

Нападающие: Артем Беседин («Динамо» К), Артем Кравец («Гранада»), Роман Зозуля («Бетис»), Евгений Селезнев («Карабюкспор»).