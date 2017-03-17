Скаут «Реала» следил за Де Хеа и Куртуа во встрече «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Представитель скаутской службы «Реала» Юни Калафат посетил встречу «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на четвертьфинальной стадии Кубка Англии. Сообщается, что гость из Мадрида просматривал в деле голкиперов команд Давида Де Хеа и Тибо Куртуа.

Напомним, «Реал» не первый год интересуется испанским вратарем, теперь мадридский клуб изучает возможность приобретения и бельгийского голкипера лондонцев.

Победителем из противостояния «Челси» и «Манчестер Юнайтед» вышел столичный клуб, обыгравший соперников с минимальным счетом 1:0.