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    Скаут «Реала» следил за Де Хеа и Куртуа во встрече «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

    Представитель скаутской службы «Реала» Юни Калафат посетил встречу «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на четвертьфинальной стадии Кубка Англии. Сообщается, что гость из Мадрида просматривал в деле голкиперов команд Давида Де Хеа и Тибо Куртуа.

    Напомним, «Реал» не первый год интересуется испанским вратарем, теперь мадридский клуб изучает возможность приобретения и бельгийского голкипера лондонцев.

    Победителем из противостояния «Челси» и «Манчестер Юнайтед» вышел столичный клуб, обыгравший соперников с минимальным счетом 1:0.

    Источник: Marca

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    17.03.2017 23:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +367

      gigs84 18 марта 2017, 19:00

      Де Хеа явно был круче, т.к. у Куртуа работы почти не было)) Но забирают пусть Куртуа, а то Челси что-то слишком силён стал.

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 18 марта 2017, 06:29

      )))

      -1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 18 марта 2017, 06:21

      уссилится хотят

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 марта 2017, 03:20

      Не люблю когда Реал выходит на трансферный рынок

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 марта 2017, 00:05

      Ромеро не хуже впринципе,просто менее распиарен и раз в 7 дешевле...ну а возраст то такое

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