Скаут «Реала» следил за Де Хеа и Куртуа во встрече «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Де Хеа явно был круче, т.к. у Куртуа работы почти не было)) Но забирают пусть Куртуа, а то Челси что-то слишком силён стал.
Представитель скаутской службы «Реала» Юни Калафат посетил встречу «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на четвертьфинальной стадии Кубка Англии. Сообщается, что гость из Мадрида просматривал в деле голкиперов команд Давида Де Хеа и Тибо Куртуа.
Напомним, «Реал» не первый год интересуется испанским вратарем, теперь мадридский клуб изучает возможность приобретения и бельгийского голкипера лондонцев.
Победителем из противостояния «Челси» и «Манчестер Юнайтед» вышел столичный клуб, обыгравший соперников с минимальным счетом 1:0.