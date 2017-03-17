Погба: «Спасибо за поддержку, я скоро вернусь»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, получивший повреждение подколенного сухожилия в ответном матче с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0), поблагодарил болельщиков за поддержку, пообещав в скором времени вернуться к играм.

«Спасибо за поддержку. Чувствую в себе силы и на 100 процентов сфокусирован на своем восстановлении. Скоро я вернусь», – заверил французский полузащитник.

Согласно предварительным прогнозам, травмированный Погба пропустит около месяца.