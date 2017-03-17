Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погба: «Спасибо за поддержку, я скоро вернусь»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, получивший повреждение подколенного сухожилия в ответном матче с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0), поблагодарил болельщиков за поддержку, пообещав в скором времени вернуться к играм.

    «Спасибо за поддержку. Чувствую в себе силы и на 100 процентов сфокусирован на своем восстановлении. Скоро я вернусь», – заверил французский полузащитник.

    Согласно предварительным прогнозам, травмированный Погба пропустит около месяца.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2017 22:20
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 марта 2017, 06:04

      Без ключевого игрока остались.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > a-rakhmatov 18 марта 2017, 12:01

      Многие его таковым и оценивали, но оказалось, что он далеко не ключевой игрок! Слабоват пока, переоценили его! Хотя, может после травмы заиграет............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 18 марта 2017, 03:47

      главное чтобы Маур те бананчики давал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 18 марта 2017, 01:19

      тяжко будет МЮ в концовке сезона...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 18 марта 2017, 00:53

      М-да, пока ты слабоват.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 18 марта 2017, 00:31

      да все уже про ттебя забыли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 17 марта 2017, 23:07

      Ну возвращайся! Надеюсь все будет лучше, чем было...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11