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  • Мутко: «ФИФА объявила, что доказательств применения допинга российскими футболистами нет»

Мутко: «ФИФА объявила, что доказательств применения допинга российскими футболистами нет»

17 марта 2017, 18:06
2

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что ряд российских футболистов попали в список профессора Ричарда Макларена о применении допинга. Ранее сообщалось, что в употреблении запрещенных препаратов подозреваются Александр Кокорин, Игорь Акинфеев, Денис Глушаков, Юрий Жирков и Игорь Денисов.

«Наши футболисты в списке Макларена? На мой взгляд, Самура исчерпывающе ответила на этот вопрос в Санкт– Петербурге», – сказал Мутко.

Напомним, что генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что федерация не может обвинить российских футболистов, так как доказательств применения допинга нет.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (2)
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gencha19
1489765646
Мы это уже слышали за наших олимпийцах и за пара олимпийцах. Мутко не пора ли тебе на отдых .Ты уже и так много сделал...
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