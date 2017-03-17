Мутко: «ФИФА объявила, что доказательств применения допинга российскими футболистами нет»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что ряд российских футболистов попали в список профессора Ричарда Макларена о применении допинга. Ранее сообщалось, что в употреблении запрещенных препаратов подозреваются Александр Кокорин, Игорь Акинфеев, Денис Глушаков, Юрий Жирков и Игорь Денисов.

«Наши футболисты в списке Макларена? На мой взгляд, Самура исчерпывающе ответила на этот вопрос в Санкт– Петербурге», – сказал Мутко.

Напомним, что генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что федерация не может обвинить российских футболистов, так как доказательств применения допинга нет.