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    Мутко: «ФИФА объявила, что доказательств применения допинга российскими футболистами нет»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что ряд российских футболистов попали в список профессора Ричарда Макларена о применении допинга. Ранее сообщалось, что в употреблении запрещенных препаратов подозреваются Александр Кокорин, Игорь Акинфеев, Денис Глушаков, Юрий Жирков и Игорь Денисов.

    «Наши футболисты в списке Макларена? На мой взгляд, Самура исчерпывающе ответила на этот вопрос в Санкт– Петербурге», – сказал Мутко.

    Напомним, что генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что федерация не может обвинить российских футболистов, так как доказательств применения допинга нет.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2017 18:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +176

      gencha19 17 марта 2017, 18:47

      Мы это уже слышали за наших олимпийцах и за пара олимпийцах. Мутко не пора ли тебе на отдых .Ты уже и так много сделал...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > gencha19 18 марта 2017, 11:58

      Мудко вцепился в проведение КК и ЧМ-2018 и пока не срубит бабки
      и с этих игр, он никуда не уйдёт. А в уши ВВП постоянно дует, что без
      его руководства, как вице-премьера РФ и президента РФС, все игры
      провалятся.

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