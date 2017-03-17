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    Агент: «Спартаку» нравится игра Канга. Уверен, что клуб заплатит за него требуемые 2 миллиона, если захочет»

    Футбольный агент Луи Денолле, представляющий интересы полузащитника «Црвены Звезды» Гуелора Канга, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака». По словам представителя футболиста, за трансфер 26-летнего габонца московскому клубу предстоит заплатить 2 миллиона евро.

    – Я не получал официального запроса от «Спартака». Знаю, что им нравится игра Канга, которого они много раз видели еще по выступлениям за «Ростов». К тому же сейчас Гелор очень хорошо играет в «Црвене Звезде», забил два мяча в последних трех матчах. Однако сейчас нужно подождать, может быть, даже до лета. Может быть, это все газетные домыслы, ведь «Спартак» рассматривает очень много игроков. У Канга еще год контракта с «Црвеной Звездой», но для «Спартака» точно не будет проблемой заплатить сумму компенсации за трансфер.

    – Какая это сумма?

    – 2 миллиона евро. Уверен, что «Спартак» легко заплатит, если захочет. Но нам нужно подождать.

    Напомним, Канга выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 год. В нынешнем сезоне габонец провел за «Црвену Звезду» в чемпионате Сербии 16 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.03.2017 16:24
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 марта 2017, 19:34

      А заголовок звучит как свершившийся факт.
      Нееее, это не журналисты.
      Это дятлы тоскливые.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 17 марта 2017, 16:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да не пойдёт он к ванючкам.

      -6
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      ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Klaido 17 марта 2017, 18:31

      Ты вонючка вафельник свой захлопни,писюнами от тя прёт.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +100649

      zigbert 17 марта 2017, 16:33

      Игрок заводной, но неуравновешенный.

      0
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