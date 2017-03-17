Агент: «Спартаку» нравится игра Канга. Уверен, что клуб заплатит за него требуемые 2 миллиона, если захочет»

Футбольный агент Луи Денолле, представляющий интересы полузащитника «Црвены Звезды» Гуелора Канга, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака». По словам представителя футболиста, за трансфер 26-летнего габонца московскому клубу предстоит заплатить 2 миллиона евро.

– Я не получал официального запроса от «Спартака». Знаю, что им нравится игра Канга, которого они много раз видели еще по выступлениям за «Ростов». К тому же сейчас Гелор очень хорошо играет в «Црвене Звезде», забил два мяча в последних трех матчах. Однако сейчас нужно подождать, может быть, даже до лета. Может быть, это все газетные домыслы, ведь «Спартак» рассматривает очень много игроков. У Канга еще год контракта с «Црвеной Звездой», но для «Спартака» точно не будет проблемой заплатить сумму компенсации за трансфер.

– Какая это сумма?

– 2 миллиона евро. Уверен, что «Спартак» легко заплатит, если захочет. Но нам нужно подождать.

Напомним, Канга выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 год. В нынешнем сезоне габонец провел за «Црвену Звезду» в чемпионате Сербии 16 матчей, в которых забил два гола.