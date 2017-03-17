Спаллетти не сожалеет о вылете «Ромы» из Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти не выглядел разочарованным от вылета своей команды из Лиги Европы. По сумме двух встреч в следующий раунд вышел «Лион».

«У меня нет никаких сожалений. Мы покидаем турнир по итогам двух матчей из-за своих же наивных ошибок. В таких играх преимущество получает тот, кто лучше соображает на поле, чего нам и не хватило.

Мы проиграли это противостояние еще во втором тайме первого матча. Тогда мы вели к перерыву 2:1. Сегодня же мы уступили владение мячом сопернику, поэтому приходилось тратить огромные усилия на отбор.

Если говорить в целом, то мы сыграли очень хорошо, заслуживали большего, потому что очень старались, контролировали игру, создали много моментов. К тому же четвертый гол в первом матче нам забили из офсайда», – сказал Спаллетти.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» – «Лион» закончился со счетом 2:1. В первой встрече были сильнее французы – 4:2.