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    Спаллетти не сожалеет о вылете «Ромы» из Лиги Европы

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти не выглядел разочарованным от вылета своей команды из Лиги Европы. По сумме двух встреч в следующий раунд вышел «Лион».

    «У меня нет никаких сожалений. Мы покидаем турнир по итогам двух матчей из-за своих же наивных ошибок. В таких играх преимущество получает тот, кто лучше соображает на поле, чего нам и не хватило.

    Мы проиграли это противостояние еще во втором тайме первого матча. Тогда мы вели к перерыву 2:1. Сегодня же мы уступили владение мячом сопернику, поэтому приходилось тратить огромные усилия на отбор.

    Если говорить в целом, то мы сыграли очень хорошо, заслуживали большего, потому что очень старались, контролировали игру, создали много моментов. К тому же четвертый гол в первом матче нам забили из офсайда», – сказал Спаллетти.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» – «Лион» закончился со счетом 2:1. В первой встрече были сильнее французы – 4:2.

    Источник: Football Italia

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    17.03.2017 09:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 17 марта 2017, 10:07

      Что то Спалу не везёт с еврокубками....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 17 марта 2017, 09:49

      оч жаль по мне вы были как минимум достойны финала

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet > tambovchanin 17 марта 2017, 10:33

      Очень болел за Лучано, но увы.

      0
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