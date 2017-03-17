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    Газинский: «Не удалось оставить «Сельту» без мяча»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о том, что не удалось реализовать из тренерской установки в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».

    «Задача «Краснодара» заключалась в том, чтобы оставить «Сельту» без мяча, потому что они не любят играть в отборе. Но нам не удалось это сделать.

    Мы стали раскрываться, когда пошли в атаку, и появились свободные зоны, благодаря которым соперник использовал свои шансы», – сказал Газинский после матча в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Сельта» закончился со счетом 0:2. В первом матче также сильнее были испанцы – 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 07:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 марта 2017, 11:18

      ну ты ваще чудил..как тя не выгнали с поля..еще сборник хренов..да и вся команда слила..(((все верили плять а тут беззубая игра на..(((

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 марта 2017, 10:39

      Уважаемый Юра, что бы оставлять такую команду без мяча надо уметь играть в пас, причем точный и быстрый. И скорость движения должна быть выше, и время принятия решения тоже,и прессинг по всему полю, и самоотдача игроков высокая, вот тогда ДА! А с таким чудом как Шалимов все это отсутствует! НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ ТРЕНЕР!

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