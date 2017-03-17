Газинский: «Не удалось оставить «Сельту» без мяча»

ну ты ваще чудил..как тя не выгнали с поля..еще сборник хренов..да и вся команда слила..(((все верили плять а тут беззубая игра на..(((
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о том, что не удалось реализовать из тренерской установки в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».
«Задача «Краснодара» заключалась в том, чтобы оставить «Сельту» без мяча, потому что они не любят играть в отборе. Но нам не удалось это сделать.
Мы стали раскрываться, когда пошли в атаку, и появились свободные зоны, благодаря которым соперник использовал свои шансы», – сказал Газинский после матча в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Сельта» закончился со счетом 0:2. В первом матче также сильнее были испанцы – 2:1.