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    Тухель не уверен в участии Обамеянга в матче с «Ингольштадтом»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рискует пропустить матч 25-го тура немецкой Бундеслиги против «Ингольштадта». Связано это с травмой приводящей мышцы, полученной на тренировке перед четвертьфинальным матчем Кубка Германии со «Шпортфройнде», в котором «Боруссия» взяла верх со счетом 3:0.

    «Участие Обамеянга в матче с «Ингольштадтом» на данный момент под сомнением. Мы примем окончательное решение в первой половине дня в пятницу», – сказал главный тренер «Боруссии» Томас Тухель.

    Напомним, что матч 25-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» – «Ингольштадт» состоится в пятницу, 17 марта.

    Источник: Bild

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    17.03.2017 07:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 17 марта 2017, 08:38

      Чет шмели в этом сезоне травматичные!

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