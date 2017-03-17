Тухель не уверен в участии Обамеянга в матче с «Ингольштадтом»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рискует пропустить матч 25-го тура немецкой Бундеслиги против «Ингольштадта». Связано это с травмой приводящей мышцы, полученной на тренировке перед четвертьфинальным матчем Кубка Германии со «Шпортфройнде», в котором «Боруссия» взяла верх со счетом 3:0.

«Участие Обамеянга в матче с «Ингольштадтом» на данный момент под сомнением. Мы примем окончательное решение в первой половине дня в пятницу», – сказал главный тренер «Боруссии» Томас Тухель.

Напомним, что матч 25-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» – «Ингольштадт» состоится в пятницу, 17 марта.