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    Маттеус: «Алькантара напоминает мне Марадону»

    Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус похвалил игру хавбека мюнхенцев Тиаго Алькантары.

    «Тиаго напоминает мне Диего Марадону. Он двигается по полю, как классическая «десятка». Он обладает великолепной техникой, умением держать позицию и всегда сохраняет спокойствие. «Барселоне» не повезло иметь в команде Хави и Иньесту, из-за которых Алькантара покинул команду. Это была единственная причина его перехода в «Баварию», — считает немец.

    В текущем сезоне чемпионата Германии Алькантара забил 3 гола в 20 матчах. Команда Карло Анчелотти лидирует в чемпионской гонке.

    Источник: FourFourTwo

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    16.03.2017 22:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 16 марта 2017, 23:26

      Не, Алькантара, конечно, красавец, но чем он напоминает Марадону, не понятно.
      Классических десяток много, а Марадона такой один.

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