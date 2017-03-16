Маттеус: «Алькантара напоминает мне Марадону»

Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус похвалил игру хавбека мюнхенцев Тиаго Алькантары.

«Тиаго напоминает мне Диего Марадону. Он двигается по полю, как классическая «десятка». Он обладает великолепной техникой, умением держать позицию и всегда сохраняет спокойствие. «Барселоне» не повезло иметь в команде Хави и Иньесту, из-за которых Алькантара покинул команду. Это была единственная причина его перехода в «Баварию», — считает немец.

В текущем сезоне чемпионата Германии Алькантара забил 3 гола в 20 матчах. Команда Карло Анчелотти лидирует в чемпионской гонке.