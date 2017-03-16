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    По мнению Червиченко, «Краснодару» не хватит сил обыграть «Сельту»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой». Напомним, первая встреча завершилась поражением российской команды со счетом 1:2.

    «Думаю, что оба наших клуба закончат выступление. Если мы начнем с «Краснодара», то вспомните вторую половину первого тайма предыдущей встречи, когда мяч чудом не влетел в сетку ворот команды Шалимова... У меня огромные сомнения есть, что «Сельта» не забьет в Краснодаре. Таким образом, российской команде нужно будет отвечать хотя бы двумя мячами, чтобы перевести игру в овертайм. Но даже при таком раскладе, считаю, что сил пройти испанский клуб у «Краснодара» не хватит», – сказал Червиченко.

    Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией игры можно здесь.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.03.2017 18:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 17 марта 2017, 00:29

      Краснодару не хватило сил обыграть Сельту

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 16 марта 2017, 20:25

      вот сука.когда-же он пасть свою закроет.

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 марта 2017, 19:34

      Сплюнь. Су. ......а

      2
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    • ...
      Рейтинг: +57

      mazahir 16 марта 2017, 19:28

      Вообще,что это за фрукт такой "бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко"?!?!
      Он футболист,тренер,специалист спортивный? НЕТ!!!
      "бывший президент футбольного клуба «Спартак» Москва, бывший президент футбольного клуба «Химки». НЕКОТОРОЕ(2 года) время владел 100% акций «Спартака». ", но постоянно футбольные сайты спрашивают его мнение и вскармливают ими нас.
      Нет у нас в стране ни нормальных футболистов,ни нормальных спортивных журналистов. Всё что нас окружает есть некое подобие онного(((

      0
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 16 марта 2017, 19:13

      Победы Ростову и Краснодару!! Они порвут тактика достойна и ноги прямые у наших...главное желание)

      1
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 16 марта 2017, 19:12

      все эти недоэксперты ...надоело читать о том, что наши клубы слабы...выйгрывали же 2 раза уже этот кубок...и всегда почему то "чудо"...а не то что наши достойны...вот я буду смотреть футбол и думать что наши победят...

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > lra 16 марта 2017, 19:25

      ну за хоть какой то престиж...премиальные)) опять же рейтинг)) тут русские должны рвать и метать...понимаю легионеры за премию)) вот лично я Русский играл бы за Порту за ЗП...против русского клуба...не тот настрой был бы....

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 16 марта 2017, 19:07

      Если бы я был бы тренером и прочитал бы это , я бы кровь из носу рвал бы команду соперников на поле так что у них с одного места кровью бы капала

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      Рейтинг: +288

      NotFound > Бмв525 16 марта 2017, 19:17

      Опасен )

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > NotFound 16 марта 2017, 19:24

      Не ну а тут по другому никак
      Иначе вот так будут обсмеивать

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 марта 2017, 18:58

      Будем надеяться на успех нашей команды. Удачи.

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