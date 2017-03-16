Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • По мнению Червиченко, «Краснодару» не хватит сил обыграть «Сельту»

По мнению Червиченко, «Краснодару» не хватит сил обыграть «Сельту»

16 марта 2017, 18:52
11

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой». Напомним, первая встреча завершилась поражением российской команды со счетом 1:2.

«Думаю, что оба наших клуба закончат выступление. Если мы начнем с «Краснодара», то вспомните вторую половину первого тайма предыдущей встречи, когда мяч чудом не влетел в сетку ворот команды Шалимова... У меня огромные сомнения есть, что «Сельта» не забьет в Краснодаре. Таким образом, российской команде нужно будет отвечать хотя бы двумя мячами, чтобы перевести игру в овертайм. Но даже при таком раскладе, считаю, что сил пройти испанский клуб у «Краснодара» не хватит», – сказал Червиченко.

Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией игры можно здесь.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Краснодар Сельта Червиченко Андрей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
prtcs
1489679904
Будем надеяться на успех нашей команды. Удачи.
Ответить
Бмв525
1489680465
Если бы я был бы тренером и прочитал бы это , я бы кровь из носу рвал бы команду соперников на поле так что у них с одного места кровью бы капала
Ответить
Efenval777
1489680735
все эти недоэксперты ...надоело читать о том, что наши клубы слабы...выйгрывали же 2 раза уже этот кубок...и всегда почему то "чудо"...а не то что наши достойны...вот я буду смотреть футбол и думать что наши победят...
Ответить
Efenval777
1489680817
Победы Ростову и Краснодару!! Они порвут тактика достойна и ноги прямые у наших...главное желание)
Ответить
mazahir
1489681704
Вообще,что это за фрукт такой "бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко"?!?! Он футболист,тренер,специалист спортивный? НЕТ!!! "бывший президент футбольного клуба «Спартак» Москва, бывший президент футбольного клуба «Химки». НЕКОТОРОЕ(2 года) время владел 100% акций «Спартака». ", но постоянно футбольные сайты спрашивают его мнение и вскармливают ими нас. Нет у нас в стране ни нормальных футболистов,ни нормальных спортивных журналистов. Всё что нас окружает есть некое подобие онного(((
Ответить
Юрэс
1489682071
Сплюнь. Су. ......а
Ответить
апоголлл
1489685138
вот сука.когда-же он пасть свою закроет.
Ответить
Cuervo
1489699768
Краснодару не хватило сил обыграть Сельту
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+