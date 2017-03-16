По мнению Червиченко, «Краснодару» не хватит сил обыграть «Сельту»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой». Напомним, первая встреча завершилась поражением российской команды со счетом 1:2.

«Думаю, что оба наших клуба закончат выступление. Если мы начнем с «Краснодара», то вспомните вторую половину первого тайма предыдущей встречи, когда мяч чудом не влетел в сетку ворот команды Шалимова... У меня огромные сомнения есть, что «Сельта» не забьет в Краснодаре. Таким образом, российской команде нужно будет отвечать хотя бы двумя мячами, чтобы перевести игру в овертайм. Но даже при таком раскладе, считаю, что сил пройти испанский клуб у «Краснодара» не хватит», – сказал Червиченко.

Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией игры можно здесь.