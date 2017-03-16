Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ари назвал Миранчука одним из самых талантливых российских футболистов

    Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением о своем одноклубнике Алексее Миранчуке, а также заявил, что будет следить за ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой». Напомним, права на форварда принадлежат краснодарскому клубу.

    – У вас за карьеру было много партнеров – полузащитников. Как вам играется в связке с Миранчуком?

    – Это один из самых талантливых футболистов в России и у него есть все, чтобы стать одним из лучших, если судить по тому, как он ведет игру и раздает пасы. Мне нравится, как они играет, и наше понимание будет только расти, что приведет к коллективному успеху.

    – Будет ли возможность посмотреть игру «Краснодара» с «Сельтой» и будете ли болеть за бывший клуб?

    – Так как будет свободное время – почему бы не посмотреть матч?

    Матч «Краснодар» – «Сельта» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2017 17:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 16 марта 2017, 18:35

      Трансферная санта-барбара пошла Миранчуку на пользу. Очень круто прибавил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 марта 2017, 18:22

      Источник: «Спорт-Экспресс» эта инфа кому и накой ???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11