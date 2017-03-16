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  • Ари назвал Миранчука одним из самых талантливых российских футболистов

Ари назвал Миранчука одним из самых талантливых российских футболистов

16 марта 2017, 17:43
1

Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением о своем одноклубнике Алексее Миранчуке, а также заявил, что будет следить за ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой». Напомним, права на форварда принадлежат краснодарскому клубу.

– У вас за карьеру было много партнеров – полузащитников. Как вам играется в связке с Миранчуком?

– Это один из самых талантливых футболистов в России и у него есть все, чтобы стать одним из лучших, если судить по тому, как он ведет игру и раздает пасы. Мне нравится, как они играет, и наше понимание будет только расти, что приведет к коллективному успеху.

– Будет ли возможность посмотреть игру «Краснодара» с «Сельтой» и будете ли болеть за бывший клуб?

– Так как будет свободное время – почему бы не посмотреть матч?

Матч «Краснодар» – «Сельта» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Сельта Ари Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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Амба Нагорск
1489678518
Трансферная санта-барбара пошла Миранчуку на пользу. Очень круто прибавил.
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