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    Бывший владелец «Портсмута»: «Не уверен, что АПЛ подходит Азмуну на 100 процентов»

    Экс-владелец «Портсмута» Роман Дубов поделился мнением о перспективах российских игроков в Европе, а также высказался о нападающем «Ростова» Сердаре Азмуне.

    – После первого матча с «МЮ» в СМИ появилась информация, что Сердара Азмуна просматривали около десятка скаутов. Как думаете, это может быть правдой?

    – Я не думаю – я уверен и знаю, что это так. Именно Азмуну, к слову, и посвящалась большая часть газетных материалов в преддверии матча: иранский форвард входит в круг интересов нескольких клубов.

    – Азмун готов к переходу в сильный европейский чемпионат?

    – Не уверен, что английская Премьер-лига подходит ему на 100 процентов. Но то, что у него огромный потенциал, – это факт. Банальные слова, но многое зависит от менталитета Азмуна, умения адаптироваться и, конечно, от доверия тренера.

    – Есть ли в «Ростове» другие игроки, которые могли бы выступать Европе?

    – Сомневаюсь, что большим клубам они интересны, а в команды более мелкого калибра эти футболисты и сами не поедут. Заработная плата в России гораздо выше, чем могут предложить европейские клубы-середняки. Думаю, многие сами не смотрят в данном направлении.

    22-летний Азмун в текущем сезоне провел 27 матчей и забил девять голов во всех турнирах.

    Источник: Известия

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    16.03.2017 14:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +154

      Azenkur 16 марта 2017, 19:48

      В Англии травмы замучают, на лавке будет сидеть и в лазарете 80% всего времени.
      Лучше всего в Италию тогда.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 марта 2017, 15:22

      Калачева заберет Мауринью в МЮ

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