Бывший владелец «Портсмута»: «Не уверен, что АПЛ подходит Азмуну на 100 процентов»

Экс-владелец «Портсмута» Роман Дубов поделился мнением о перспективах российских игроков в Европе, а также высказался о нападающем «Ростова» Сердаре Азмуне.

– После первого матча с «МЮ» в СМИ появилась информация, что Сердара Азмуна просматривали около десятка скаутов. Как думаете, это может быть правдой?

– Я не думаю – я уверен и знаю, что это так. Именно Азмуну, к слову, и посвящалась большая часть газетных материалов в преддверии матча: иранский форвард входит в круг интересов нескольких клубов.

– Азмун готов к переходу в сильный европейский чемпионат?

– Не уверен, что английская Премьер-лига подходит ему на 100 процентов. Но то, что у него огромный потенциал, – это факт. Банальные слова, но многое зависит от менталитета Азмуна, умения адаптироваться и, конечно, от доверия тренера.

– Есть ли в «Ростове» другие игроки, которые могли бы выступать Европе?

– Сомневаюсь, что большим клубам они интересны, а в команды более мелкого калибра эти футболисты и сами не поедут. Заработная плата в России гораздо выше, чем могут предложить европейские клубы-середняки. Думаю, многие сами не смотрят в данном направлении.

22-летний Азмун в текущем сезоне провел 27 матчей и забил девять голов во всех турнирах.