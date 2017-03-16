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  • Бывший владелец «Портсмута»: «Не уверен, что АПЛ подходит Азмуну на 100 процентов»

Бывший владелец «Портсмута»: «Не уверен, что АПЛ подходит Азмуну на 100 процентов»

16 марта 2017, 14:16
3

Экс-владелец «Портсмута» Роман Дубов поделился мнением о перспективах российских игроков в Европе, а также высказался о нападающем «Ростова» Сердаре Азмуне.

– После первого матча с «МЮ» в СМИ появилась информация, что Сердара Азмуна просматривали около десятка скаутов. Как думаете, это может быть правдой?

– Я не думаю – я уверен и знаю, что это так. Именно Азмуну, к слову, и посвящалась большая часть газетных материалов в преддверии матча: иранский форвард входит в круг интересов нескольких клубов.

– Азмун готов к переходу в сильный европейский чемпионат?

– Не уверен, что английская Премьер-лига подходит ему на 100 процентов. Но то, что у него огромный потенциал, – это факт. Банальные слова, но многое зависит от менталитета Азмуна, умения адаптироваться и, конечно, от доверия тренера.

– Есть ли в «Ростове» другие игроки, которые могли бы выступать Европе?

– Сомневаюсь, что большим клубам они интересны, а в команды более мелкого калибра эти футболисты и сами не поедут. Заработная плата в России гораздо выше, чем могут предложить европейские клубы-середняки. Думаю, многие сами не смотрят в данном направлении.

22-летний Азмун в текущем сезоне провел 27 матчей и забил девять голов во всех турнирах.

Источник: Известия
Лига Европы Портсмут Ростов Манчестер Юнайтед Азмун Сердар
Комментарии (3)
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vgarakh
1489666922
Калачева заберет Мауринью в МЮ
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Azenkur
1489682888
В Англии травмы замучают, на лавке будет сидеть и в лазарете 80% всего времени. Лучше всего в Италию тогда.
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