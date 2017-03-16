Колосков: «Нет сомнений, что «Ростов» достойно сыграет против «Манчестер Юнайтед»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матчей российских команд в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, «Ростов» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед», а «Краснодар» на своем поле примет «Сельту».

«Ростов» своими выступлениями доказал, что он может удивить любую команду. Это команда, которая играет современный футбол, умеет решать поставленные задачи, не тушуется ни перед какими авторитетами. У меня нет никаких сомнений в том, что «Ростов» сегодня очень достойно сыграет.

«Краснодар» – команда с неустойчивой игрой; с очень высоким игровым потенциалом, с хорошим качеством игры, но очень неровным. Первый матч внушает оптимизм. Если «Краснодар» будет показывать лучшую игру, то тоже выйдет в следующий круг», – сказал Колосков в интервью «Национальной службе новостей».

Матч «Краснодар» – «Сельта» начнется в 21:00, «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» – в 23:05 по московскому времени.