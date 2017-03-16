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  • Колосков: «Нет сомнений, что «Ростов» достойно сыграет против «Манчестер Юнайтед»

Колосков: «Нет сомнений, что «Ростов» достойно сыграет против «Манчестер Юнайтед»

16 марта 2017, 12:29
21

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матчей российских команд в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, «Ростов» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед», а «Краснодар» на своем поле примет «Сельту».

«Ростов» своими выступлениями доказал, что он может удивить любую команду. Это команда, которая играет современный футбол, умеет решать поставленные задачи, не тушуется ни перед какими авторитетами. У меня нет никаких сомнений в том, что «Ростов» сегодня очень достойно сыграет.

«Краснодар» – команда с неустойчивой игрой; с очень высоким игровым потенциалом, с хорошим качеством игры, но очень неровным. Первый матч внушает оптимизм. Если «Краснодар» будет показывать лучшую игру, то тоже выйдет в следующий круг», – сказал Колосков в интервью «Национальной службе новостей».

Матч «Краснодар» – «Сельта» начнется в 21:00, «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» – в 23:05 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Ростов Краснодар Манчестер Юнайтед Сельта
Комментарии (21)
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Чеба
1489657025
Свое дело в этом сезоне Ростов и Краснодар уже сделали! Добыли 6-е место в еврокубках!!!
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семёнычев
1489660460
Круто заявил... Тоже выйдет- это значит,что он Ростов уже вывел?)) А ребяткам ещё потеть.. И не факт, что Калачёву найдётся замена хотя бы процентов на сорок.. Три человека из основы- это большая проблема..
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84aivengo
1489661152
я тоже не сомневаюсь... какой бы результат ни был, команда сыграет достойно !
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sprint5
1489665645
поддержим Ростов
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a-rakhmatov
1489671454
Мы все верим в Ростов...удачи команде)))
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