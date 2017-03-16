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    Колосков: «Нет сомнений, что «Ростов» достойно сыграет против «Манчестер Юнайтед»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матчей российских команд в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, «Ростов» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед», а «Краснодар» на своем поле примет «Сельту».

    «Ростов» своими выступлениями доказал, что он может удивить любую команду. Это команда, которая играет современный футбол, умеет решать поставленные задачи, не тушуется ни перед какими авторитетами. У меня нет никаких сомнений в том, что «Ростов» сегодня очень достойно сыграет.

    «Краснодар» – команда с неустойчивой игрой; с очень высоким игровым потенциалом, с хорошим качеством игры, но очень неровным. Первый матч внушает оптимизм. Если «Краснодар» будет показывать лучшую игру, то тоже выйдет в следующий круг», – сказал Колосков в интервью «Национальной службе новостей».

    Матч «Краснодар» – «Сельта» начнется в 21:00, «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» – в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 12:29
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 марта 2017, 16:37

      Мы все верим в Ростов...удачи команде)))

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 марта 2017, 15:00

      поддержим Ростов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 марта 2017, 13:45

      я тоже не сомневаюсь... какой бы результат ни был, команда сыграет достойно !

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 марта 2017, 13:34

      Круто заявил...
      Тоже выйдет- это значит,что он Ростов уже вывел?))
      А ребяткам ещё потеть.. И не факт, что Калачёву найдётся замена хотя бы процентов на сорок.. Три человека из основы- это большая проблема..

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 16 марта 2017, 12:37

      Свое дело в этом сезоне Ростов и Краснодар уже сделали! Добыли 6-е место в еврокубках!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > _Marqella_ 16 марта 2017, 13:24

      Я БОМЖей вообще за команду не считаю. Покупают матчи и судей, а потом гордятся чемпионством, а когда не могут подкупить, жалуются на судейство! ПОЗОР!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > _Marqella_ 16 марта 2017, 13:50

      Нет

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Чеба 16 марта 2017, 13:58

      Что-то у тебя в голове только купил-продал, ты, что барыга?

      1
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      Рейтинг: +581

      Чеба > vladimir-7 16 марта 2017, 14:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какой-то у тебя слэнг БОМЖатский)))

      -4
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      Рейтинг: +581

      Чеба > Чеба 16 марта 2017, 14:07

      )

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > _Marqella_ 16 марта 2017, 14:13

      Не обращай на них внимания,я смеюсь только, Ростов добыл 6 строчку !

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > _Marqella_ 16 марта 2017, 14:15

      учи матчасть
      Ростов 15
      Краснодар 11
      ЦСКА 10
      Зенит 8
      Спартак 2
      http://ru.uefa.com/memberassociations/association=rus/uefarankings/index.html

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vladimir-7 16 марта 2017, 14:18

      Нормальный россиянин-кругом коррупция, все покупается, у кого бабла больше, тот и прав, у кого джип круче, тот и первый проезжает перекресток( не обращая внимания на правила). Ты чего, все у него с головой нормально.

      0
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Чеба 16 марта 2017, 14:24

      А жаль потому что ты на прав а зенит больше всех достал побед на еврокубках . Нельзя винить зенит за 1 пропущенный матч дома с андерлехтом

      1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Чеба 16 марта 2017, 15:03

      Ну, Чеба, вы лингвистом стать хотите?

      1
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      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > _Marqella_ 16 марта 2017, 16:00

      А ты сыграй с Баварией и Атлетико и я посмотрю как ты будешь очки набирать???? А твой зинид обосрался и вылетел позорно....Хотя и играл против далеко не сильных команд...А вылетел от команды,которую Ростов как раз и прошел....Так что сиди и помалкивай...

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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 > _Marqella_ 16 марта 2017, 16:53

      А соперники у зенита какие были? Фуфло

      1
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      ...
      Рейтинг: +191

      Rostov 61 > _Marqella_ 16 марта 2017, 20:34

      Тебе тоже не помешает уважать другие клубы. На каждую новость о Ростове начинаеш из всех своих дыхательных и пихательных дерьмо своё пускать

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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 > _Marqella_ 16 марта 2017, 21:57

      Здесь не видел и за это я тебе благодарен. Водиться за тобой такое.

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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 > _Marqella_ 16 марта 2017, 21:59

      Можешь быть откровенной? Хоть немного будеш болеть за Ростов?

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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 > _Marqella_ 16 марта 2017, 22:50

      Спасибо .

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