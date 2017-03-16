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  • «Краснодар» постарается переиграть «Сельту» в домашнем матче

«Краснодар» постарается переиграть «Сельту» в домашнем матче

16 марта 2017, 20:10
29

В четверг, 16 марта, «Краснодар» будет принимать в рамках ответного матча 1/финала Лиги Европы «Сельту». В первом матче россияне уступили на выезде со счетом 1:2, что оставляет неплохие шансы на общую победу. Известно, что на новом стадионе клуба ожидается аншлаг, поэтому поддержка местных болельщиков гарантирована!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Сельта». Начало в 21:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Краснодар Сельта
Комментарии (29)
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Raider26
1489644776
Удачи быкам
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ПФК ЦСКА Моscow
1489645061
вперед быки!
Ответить
Мары
1489645179
Москва с вами быки. Поддержите там наших.
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Smolov90
1489647521
Сегодня один из важных матчей в истории КРАСНОДАРА. ВЕРЮ В НАШУ ПОБЕДУ!!! Очень приятно, когда читаешь слова поддержки от болельщиков других клубов. Сразу чувствуется единение и патриотизм. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ. Так и должно быть!
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SAM 77
1489648470
Бомбардир, смысл покупать трансляцию, если по матч тв покажут??? А что касается Краснодара, то удачи от души пожелаю... Краснодар одна из немногих команд, нашей страны, которого хочется уважать.... УДАЧИ ВАМ!!!
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Бмв525
1489650409
Народ честно говоря в ростов верю больше чем в Краснодар . Ростову хотябы терять нечего .. Короче говоря топим за Краснодар и ростов .Владикавказ с вами !
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Sanches 1204
1489650874
Удачи Краснодар!!
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Boozman
1489653600
Ну, давай, Краснодар, не подкачай. А то уже несколько лет в Европе варятся, на ЛЧ претендуют, а пройти дальше первых стадий плей-офф ЛЕ всё никак не выходит, пора уже
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каа
1489655172
Соперник проходимый... так что вперед!!! Верим ,ждем, болеем
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Nesterenko
1489657386
Это будет очень тяжелый матч, удачи быкам.
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