«Краснодар» постарается переиграть «Сельту» в домашнем матче

В четверг, 16 марта, «Краснодар» будет принимать в рамках ответного матча 1/финала Лиги Европы «Сельту». В первом матче россияне уступили на выезде со счетом 1:2, что оставляет неплохие шансы на общую победу. Известно, что на новом стадионе клуба ожидается аншлаг, поэтому поддержка местных болельщиков гарантирована!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Сельта». Начало в 21:00, не пропустите!

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