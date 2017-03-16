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    «Краснодар» постарается переиграть «Сельту» в домашнем матче

    В четверг, 16 марта, «Краснодар» будет принимать в рамках ответного матча 1/финала Лиги Европы «Сельту». В первом матче россияне уступили на выезде со счетом 1:2, что оставляет неплохие шансы на общую победу. Известно, что на новом стадионе клуба ожидается аншлаг, поэтому поддержка местных болельщиков гарантирована!

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Сельта». Начало в 21:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 20:10
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 марта 2017, 20:47

      Забодать и затоптать в газон, в общем победы!!!

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 марта 2017, 20:44

      Чё значит "ПОСТАРАЕТСЯ "! ??????!!
      Выигрывать надо . Ах. .....ли ШТО-ЛИ

      0
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 16 марта 2017, 20:32

      ничья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 16 марта 2017, 20:19

      Вперед Краснодар!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 16 марта 2017, 20:16

      Краснодар будет сложно,
      Но всё возможно!
      Удачи ребята!
      Ждём победы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 марта 2017, 20:13

      Ну давайте ЖЕ ЖЕ ЖЕ
      Задрал ваш поху. ......зм !!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 16 марта 2017, 17:22

      Быкам большой удачи, верю в вас!!!!!!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 марта 2017, 16:39

      У быков большой шанс выиграть....вся Россия болеет за вас удачи Краснодару)))

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 16 марта 2017, 14:10

      верим, победа за нами. удачи Краснадару и Ростову.

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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 16 марта 2017, 13:28

      И переиграет!

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