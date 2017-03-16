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«Спартак» не отпустил Рыжкова в «Милан»

16 марта 2017, 08:55
31

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Рыжков мог оказаться в «Милане» во время своего выступления в составе «Спартака», но руководство красно-белых не захотело отпускать футболиста.

«Мы на молодежном турнире обыграли их команду с крупным счетом. Итальянские селекционеры заинтересовались, предложили подписать контракт с основой и играть за дубль. «Спартак» сразу отклонил запрос «Милана» и предложил переподписать контракт. У меня, по сути, и выбора-то не было», – признался Рыжков.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел в Премьер-лиге шесть матчей, в которых отметился одним результативным пасом.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Арсенал Спартак Милан Рыжков Владислав
Комментарии (31)
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oyabun
1489647208
Вы прослушали краткий опус из цикла "Легенды Старого Спартака..". Продолжение следует..
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kykyi
1489647903
Выбор всегда есть, рабовладельческий строй давно отменен. Больше похоже на сказку. Не пере подписывай новый контракт и все.
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Футболозавр Рекс
1489650391
В Милан за покупками его не отпустили... 26 лет, 6 матчей в сезоне. Смолов, например, в Фейенорде в аренде был и не заиграл, а заиграл в Урале, когда в руки себя взял. Нытики, соплежуи...
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stream15
1489650596
А еще в спартаке не гробят футболистов.
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СашкаГуров
1489656429
вот свиньи
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Наварх
1489656774
Таких историй полно, а спустя годы говорить, что когда то меня хотел подписать Милан... Судя потому сколько парню лет и где он сейчас играет, то он так и остался в прошлом из серии перспективные, а толку ноль.
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ivanthebest
1489661390
А всё почему? Лимит... Не было б лимита, наши клубы не удерживали бы молодых игроков, а давали с большей охоткой согласие на подобного рода трансферы...
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nik55
1489661969
лет через 5 дзюбиньо напишет что его не отпустил Спартак в Барселону
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slavа0508
1489665924
Смешно ,,,,,не кому они там просто не нужны
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agrmark
1489666338
Дзюбиньо может уже вообще отдыхать!
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