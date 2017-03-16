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    «Спартак» не отпустил Рыжкова в «Милан»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Рыжков мог оказаться в «Милане» во время своего выступления в составе «Спартака», но руководство красно-белых не захотело отпускать футболиста.

    «Мы на молодежном турнире обыграли их команду с крупным счетом. Итальянские селекционеры заинтересовались, предложили подписать контракт с основой и играть за дубль. «Спартак» сразу отклонил запрос «Милана» и предложил переподписать контракт. У меня, по сути, и выбора-то не было», – признался Рыжков.

    В текущем сезоне 26-летний футболист провел в Премьер-лиге шесть матчей, в которых отметился одним результативным пасом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2017 08:55
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +173

      agrmark 16 марта 2017, 15:12

      Дзюбиньо может уже вообще отдыхать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 16 марта 2017, 15:05

      Смешно ,,,,,не кому они там просто не нужны

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 16 марта 2017, 13:59

      лет через 5 дзюбиньо напишет что его не отпустил Спартак в Барселону

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 марта 2017, 13:49

      А всё почему? Лимит... Не было б лимита, наши клубы не удерживали бы молодых игроков, а давали с большей охоткой согласие на подобного рода трансферы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Наварх 16 марта 2017, 12:32

      Таких историй полно, а спустя годы говорить, что когда то меня хотел подписать Милан... Судя потому сколько парню лет и где он сейчас играет, то он так и остался в прошлом из серии перспективные, а толку ноль.

      -1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 16 марта 2017, 12:27

      вот свиньи

      -1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 16 марта 2017, 11:40

      Облом

      0
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 16 марта 2017, 11:35

      Обломали так обломали парня.

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 16 марта 2017, 10:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А еще в спартаке не гробят футболистов.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 > stream15 16 марта 2017, 11:07

      Ну да, горбят... логику футболистов...
      Получается что если бы его отпустили в Милан, то получился бы условный Шевченко, не отпустили получили игрока не проходящего в основу аутсайдера в России. Не смешно от такой логики? Понимаю, если бы это говорил условный Титов, футболист яркий, но возможно не полностью реализовавший свой потенциал поскольку его в свое время не отпустили, не сойдясь в цене вопроса.

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      Рейтинг: +60

      Shaft > alex1004 16 марта 2017, 11:40

      я ничего не хочу сказать про Титова, но Влад - очень техничный и талантливый футболист. Посредственностей хватает и в Милане, и в Мадриде. Но когда ты развиваешься в таком окружении - твой уровень априори растёт динамичнее. А Влад в огородах пинал мяч всю карьеру.

      0
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 > Shaft 16 марта 2017, 11:58

      Если бы он был одобренным он бы и на огородах себя проявил бразильцы африканцы играют тоже не в лучших условиях однако если игрок сильный он и в Африке и на огородах будет сильным

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 16 марта 2017, 10:46

      В Милан за покупками его не отпустили... 26 лет, 6 матчей в сезоне. Смолов, например, в Фейенорде в аренде был и не заиграл, а заиграл в Урале, когда в руки себя взял. Нытики, соплежуи...

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