«Спартак» не отпустил Рыжкова в «Милан»

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Рыжков мог оказаться в «Милане» во время своего выступления в составе «Спартака», но руководство красно-белых не захотело отпускать футболиста.

«Мы на молодежном турнире обыграли их команду с крупным счетом. Итальянские селекционеры заинтересовались, предложили подписать контракт с основой и играть за дубль. «Спартак» сразу отклонил запрос «Милана» и предложил переподписать контракт. У меня, по сути, и выбора-то не было», – признался Рыжков.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел в Премьер-лиге шесть матчей, в которых отметился одним результативным пасом.