Голкипер «Сельты» Альварес заявил, что мечтал сыграть на таком стадионе, как у «Краснодара»

Вратарь «Сельты» Серхио Альварес поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара». Напомним, первая встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1.

«Никто не может расслабляться, когда идет большая ротация. Каждый должен быть готов сыграть в любой момент. Тем более, всегда может потребоваться чья-либо помощь. На самом деле, когда я был маленьким, всегда мечтал играть на таком уровне. И моя мечта постепенно сбывается. Когда играешь на таком стадионе, понимаешь, что хочешь продолжать это делать и дальше», – заявил футболист.

Матч состоится 16 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.