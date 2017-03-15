Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Голкипер «Сельты» Альварес заявил, что мечтал сыграть на таком стадионе, как у «Краснодара»

    Вратарь «Сельты» Серхио Альварес поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара». Напомним, первая встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1.

    «Никто не может расслабляться, когда идет большая ротация. Каждый должен быть готов сыграть в любой момент. Тем более, всегда может потребоваться чья-либо помощь. На самом деле, когда я был маленьким, всегда мечтал играть на таком уровне. И моя мечта постепенно сбывается. Когда играешь на таком стадионе, понимаешь, что хочешь продолжать это делать и дальше», – заявил футболист.

    Матч состоится 16 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2017 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 22:09

      все мечтают на таком стадионе сыграть, считай вам повезло)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 15 марта 2017, 21:28

      Повезло Краснодару со стадионом, каждый такому позавидует

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt > Shaitan. 16 марта 2017, 05:55

      В первую очередь с директором повезло Краснодару.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. > ILOVETHISGAME.ykt 16 марта 2017, 06:02

      это да

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Shaitan. 16 марта 2017, 08:38

      им (клубу, городу...) вообще с Галицким повезло. Неоднозначный дядька, но очень много хорошего сделал. Меценат во всех смыслах.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11