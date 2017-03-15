Руководство «Боа» встало на защиту вышедшего из тюрьмы голкипера

Руководство бразильского клуба «Боа» встало на защиту голкипера Бруно, с которым на днях был подписан контракт. Напомним, что он в феврале 2017 года вышел на свободу после срока, полученного за убийство и расчленение любовницы.

«Мы должны показать всем, что Бруно был не прав, но он имеет право вернуться в общество. Наш клуб не делает ничего плохого. «Боа» не является судом, мы лишь представители своего вида спорта. И Бруно знает, как играть в футбол», – сказал президент «Боа» Рене Мораеш.

Стоит отметить, что клуб уже лишился нескольких своих спонсоров после заключений контракта с голкипером.

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