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    Руководство «Боа» встало на защиту вышедшего из тюрьмы голкипера

    Руководство бразильского клуба «Боа» встало на защиту голкипера Бруно, с которым на днях был подписан контракт. Напомним, что он в феврале 2017 года вышел на свободу после срока, полученного за убийство и расчленение любовницы.

    «Мы должны показать всем, что Бруно был не прав, но он имеет право вернуться в общество. Наш клуб не делает ничего плохого. «Боа» не является судом, мы лишь представители своего вида спорта. И Бруно знает, как играть в футбол», – сказал президент «Боа» Рене Мораеш.

    Стоит отметить, что клуб уже лишился нескольких своих спонсоров после заключений контракта с голкипером.

    Кровь и бетон. Вратарь, скормивший любовницу собакам, вышел из тюрьмы

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.03.2017 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 15 марта 2017, 15:23

      Сколько ему ж лет то впаяли? если он после отсидки ещё футбол играть может, наверно там мягковатые законы.

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 15 марта 2017, 14:21

      Бывшая надежда Бразилии)

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 марта 2017, 13:01

      Ему в тюрьме гнить надо, а не в футбол возвращаться.

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