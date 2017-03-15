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    Каранка может быть уволен из «Мидлсбро» в случае поражения от «МЮ»

    Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка рискует остаться без работы в случае поражения команды в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится 19 марта. В клубе посчитали, что это удачное время, учитывая двухнедельный перерыв на матчи сборных, в течение которого к команде присоединится новый главный тренер. За это время он сможет познакомиться с игроками и внести изменения в игру.

    Стоит отметить, что Каранка был помощником Жозе Моуринью в «Реале» на протяжении трех сезонов. И именно Моуринью может поспособствовать его увольнению.

    «Мидлсбро» после 27 туров занимает 19-е место в турнирной таблице, отставая от спасительного 17-го на три очка.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.03.2017 11:06
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