Каранка может быть уволен из «Мидлсбро» в случае поражения от «МЮ»

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка рискует остаться без работы в случае поражения команды в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится 19 марта. В клубе посчитали, что это удачное время, учитывая двухнедельный перерыв на матчи сборных, в течение которого к команде присоединится новый главный тренер. За это время он сможет познакомиться с игроками и внести изменения в игру.

Стоит отметить, что Каранка был помощником Жозе Моуринью в «Реале» на протяжении трех сезонов. И именно Моуринью может поспособствовать его увольнению.

«Мидлсбро» после 27 туров занимает 19-е место в турнирной таблице, отставая от спасительного 17-го на три очка.