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    Вандерсон: «Краснодар» играет так, как хочет Шалимов»

    Нападающий «Краснодара» Вандерсон согласен с тем, что с приходом Игоря Шалимова на пост главного тренера изменилась и сама игра команды. Стоит отметить, что после 19 туров «Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на 12 очков.

    – Многие говорят, что «Краснодар» поменял стиль игры.

    – Да, мы немного изменились. Ведь пришел новый тренер, с абсолютно другой философией и видением игры. Но мы уже адаптировались к требованиям, играем так, как он хочет.

    – Команда выступает не так хорошо, как в прошлом сезоне. Причина в травмах или все-таки в привыкании к новому стилю?

    – Думаю, первое. Мы провели много матчей без нескольких важных футболистов. У «Краснодара» и правда много травмированных в последнее время, так что бывает непросто. Но важно, что в команде есть футболисты, которые могут без проблем заменить травмированных.

    – Широков недавно раскритиковал «Краснодар». Говорил, что вместо ажурных комбинаций теперь одни навесы да забросы. Что ему ответите?

    – У каждого своя точка зрения. Широков вправе высказываться, как ему хочется. У нас же другое мнение. Продолжим работать и играть так, как хочет тренер. Принимаем конструктивную критику, и, конечно, попробуем показать все, на что способны

    Источник: «Советский спорт»

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    15.03.2017 10:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 15 марта 2017, 12:00

      Ну вот, теперь всем все ясно. Если от Сельты вылетим, ему другого пути нет кроме возвращения к девчатам

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