Буффон не хочет встретиться с «Лестером» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после победы над «Порту» (1:0) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что не хотел бы встречи с «Лестером» в следующем раунде турнира. «Лисы» по сумме двух матчей переиграли «Севилью» (1:2: 2:0).

«На таком высоком уровне не бывает легких матчей. После победы в первой встрече и получения численного преимущества во второй можно расслабиться и поплатиться за это. Мы стали гораздо сильнее, у нас появилась уверенность. Такова была наша цель, поставленная перед собой пять лет назад, в начале этого пути. Попадая в четвертьфинал на протяжении 10-ти лет подряд есть вероятность, что рано или поздно ты победишь в турнире.

Не хотелось бы встречи с «Лестером». Его игроки обладают энтузиазмом и страстью. Кроме того, они могут здорово действовать против команд, которые играют первым номером», – сказал Буффон.