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    Буффон не хочет встретиться с «Лестером» в четвертьфинале Лиги чемпионов

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после победы над «Порту» (1:0) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что не хотел бы встречи с «Лестером» в следующем раунде турнира. «Лисы» по сумме двух матчей переиграли «Севилью» (1:2: 2:0).

    «На таком высоком уровне не бывает легких матчей. После победы в первой встрече и получения численного преимущества во второй можно расслабиться и поплатиться за это. Мы стали гораздо сильнее, у нас появилась уверенность. Такова была наша цель, поставленная перед собой пять лет назад, в начале этого пути. Попадая в четвертьфинал на протяжении 10-ти лет подряд есть вероятность, что рано или поздно ты победишь в турнире.

    Не хотелось бы встречи с «Лестером». Его игроки обладают энтузиазмом и страстью. Кроме того, они могут здорово действовать против команд, которые играют первым номером», – сказал Буффон.

    Источник: Sportmediaset

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    15.03.2017 01:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 15 марта 2017, 09:46

      Да лестер пройдет Ювентус если попадут на них, молорики с желанием играли

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 15 марта 2017, 08:34

      Шутка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      USAforCHELSEA 15 марта 2017, 07:58

      Значит встретится

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 марта 2017, 07:38

      Мальчиков для битья и случайных команд в 1/4 финала Лиги Чемпионов не бывает. Фанаты испашек вчера утёрлись, точнее, Каспер их утёр. Как бы продолжения не последовало...)) Был бы рад))

      0
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 15 марта 2017, 07:27

      Реал- Барса
      Лестер-Бавария

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 марта 2017, 05:23

      Лукавит, что б не сглазить. Все хотят Лестер.

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