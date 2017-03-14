Турбин: «Я не был уверен, что мяч полностью пересек линию ворот, поэтому не засчитал гол «Зенита» в ворота «Амкара»

В динамике разглядеть зашёл мяч за линию ворот или нет, было реально сложно по этому судья сделал правильное решение не засчитал гол, надо просто не петиции писать и ныть а играть и забивать, не тот зенит стал что раньше.
Главный арбитр матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» – «Зенит» (1:0) Евгений Турбин прокомментировал эпизод с незасчитанным голом хавбека питерцев Хави Гарсии. По словам судьи, он не имел права фиксировать взятие ворот, так как не был абсолютно уверен в том, что мяч полностью пересек линию.
«Хотелось бы напомнить, что пока мяч полностью не пересек линию ворот, он остается в игре. Все-таки нет 100-процентной уверенности после тех просмотров, что видел я, что мяч целиком оказался за линией ворот.
Именно об этом на поле мне в рацию сказал ассистент. Конечно, усложнило ситуацию действия игрока «Зенита», который по каким-то причинам выбил мяч с линии ворот.
Если у арбитра или ассистента нет полной уверенности в том, что мяч в воротах, он не может засчитать гол», – сказал Турбин в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».