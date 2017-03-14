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    Турбин: «Я не был уверен, что мяч полностью пересек линию ворот, поэтому не засчитал гол «Зенита» в ворота «Амкара»

    Главный арбитр матча 19-го тура РФПЛ «Амкар»«Зенит» (1:0) Евгений Турбин прокомментировал эпизод с незасчитанным голом хавбека питерцев Хави Гарсии. По словам судьи, он не имел права фиксировать взятие ворот, так как не был абсолютно уверен в том, что мяч полностью пересек линию.

    «Хотелось бы напомнить, что пока мяч полностью не пересек линию ворот, он остается в игре. Все-таки нет 100-процентной уверенности после тех просмотров, что видел я, что мяч целиком оказался за линией ворот.

    Именно об этом на поле мне в рацию сказал ассистент. Конечно, усложнило ситуацию действия игрока «Зенита», который по каким-то причинам выбил мяч с линии ворот.

    Если у арбитра или ассистента нет полной уверенности в том, что мяч в воротах, он не может засчитать гол», – сказал Турбин в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2017 22:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 15 марта 2017, 09:17

      В динамике разглядеть зашёл мяч за линию ворот или нет, было реально сложно по этому судья сделал правильное решение не засчитал гол, надо просто не петиции писать и ныть а играть и забивать, не тот зенит стал что раньше.

      3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 15 марта 2017, 00:42

      Тут все судьи сами себе)

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 15 марта 2017, 00:39

      Не ну так то достойная отмаза. Я не уверен - а за что судьям тогда платят зарплату? За чем они сдают тесты на квалификацию? Не для того ли что бы быть уверенным?

      5
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 15 марта 2017, 00:22

      Вы уже задолбали рваными трусами свою жопу прикрывать.
      Расформируйтесь сами нахэр, так хоть дело быстрее пойдёт.

      2
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 14 марта 2017, 23:54

      Нету дибил какого х.. он в ворота полез . Туда забивать надо а не выбивать! Пол команды уродов распиаренных! Ивановича хрена покупали! С таким составом надо рвать всех.Лучок миллионерами рулить не может!!! Гнать упыря другой тренер нужен Может Сслуцкий дураков этих футболу научит. Позорят ПИТЕР ушлёпки!!!!

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 марта 2017, 23:47

      Ну если с 10-11 метров судья ничего не видит и ни в чем не уверен, то ему или очки нужны, или совесть!

      4
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      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > Serjoga 15 марта 2017, 00:27

      Да это нормально,там не каждый повтор может показать залетел мяч или нет, таких мячей много не засчитывали, но все же если мяч бы ударился об газон его было бы легче определить. Какие тут вообще могут быть притензии к арбитру если игрок зенита мешает мячу залететь полноценно в ворота, что бы без споров такие моменты судились? Вобщем итог зенит сам выбил мяч из ворот, сам и виноват, что гол не загорелся на табло, чего теперь пинать судью? Что бы в следующих матчей вам из жалости дали пенальти бить?

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 марта 2017, 23:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шайтан, бай, овечка.
      Рубин должен быть счастлив, что ещё и Гарсию не удалили.
      Удоды, млять !!!Ё!

      -4
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 14 марта 2017, 23:10

      такое будет случаться всегда, пока не возьмут на вооружение систему фиксации взятия ворот

      4
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Fancyfall 14 марта 2017, 23:12

      Вот именно. Их тоже понять надо)

      0
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      Рейтинг: +23

      andrew08 14 марта 2017, 23:06

      да что судья? он человек и никак он там не мог видеть ситуацию, а вот зенит должен выходить и доказывать свой статус, а бомжи только ноют и нифига не играют и не забивают! спасибо Югу России, хоть Ростов и Краснодар тянут страну!!!

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 14 марта 2017, 23:00

      Слишком много ошибок и не первый раз...хотелось бы надеяться что это случайность а не злой умысел..За ошибки надо платить ..но только не в России и не в РФПЛ..

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