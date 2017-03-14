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  • Турбин: «Я не был уверен, что мяч полностью пересек линию ворот, поэтому не засчитал гол «Зенита» в ворота «Амкара»

Турбин: «Я не был уверен, что мяч полностью пересек линию ворот, поэтому не засчитал гол «Зенита» в ворота «Амкара»

14 марта 2017, 22:54
14

Главный арбитр матча 19-го тура РФПЛ «Амкар»«Зенит» (1:0) Евгений Турбин прокомментировал эпизод с незасчитанным голом хавбека питерцев Хави Гарсии. По словам судьи, он не имел права фиксировать взятие ворот, так как не был абсолютно уверен в том, что мяч полностью пересек линию.

«Хотелось бы напомнить, что пока мяч полностью не пересек линию ворот, он остается в игре. Все-таки нет 100-процентной уверенности после тех просмотров, что видел я, что мяч целиком оказался за линией ворот.

Именно об этом на поле мне в рацию сказал ассистент. Конечно, усложнило ситуацию действия игрока «Зенита», который по каким-то причинам выбил мяч с линии ворот.

Если у арбитра или ассистента нет полной уверенности в том, что мяч в воротах, он не может засчитать гол», – сказал Турбин в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Турбин Евгений
Комментарии (14)
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Freyk
1489521421
А если у РФПЛ не будет полной уверенности, что Турбин отсудит следующий матч хорошо, можно его не назначать?
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andrew08
1489521999
да что судья? он человек и никак он там не мог видеть ситуацию, а вот зенит должен выходить и доказывать свой статус, а бомжи только ноют и нифига не играют и не забивают! спасибо Югу России, хоть Ростов и Краснодар тянут страну!!!
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Fancyfall
1489522217
такое будет случаться всегда, пока не возьмут на вооружение систему фиксации взятия ворот
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Мары
1489524371
Шайтан, бай, овечка. Рубин должен быть счастлив, что ещё и Гарсию не удалили. Удоды, млять !!!Ё!
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Serjoga
1489524464
Ну если с 10-11 метров судья ничего не видит и ни в чем не уверен, то ему или очки нужны, или совесть!
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Zenit2312
1489524894
Нету дибил какого х.. он в ворота полез . Туда забивать надо а не выбивать! Пол команды уродов распиаренных! Ивановича хрена покупали! С таким составом надо рвать всех.Лучок миллионерами рулить не может!!! Гнать упыря другой тренер нужен Может Сслуцкий дураков этих футболу научит. Позорят ПИТЕР ушлёпки!!!!
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zagrizlik
1489526538
Вы уже задолбали рваными трусами свою жопу прикрывать. Расформируйтесь сами нахэр, так хоть дело быстрее пойдёт.
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Nevsky_RU
1489527573
Не ну так то достойная отмаза. Я не уверен - а за что судьям тогда платят зарплату? За чем они сдают тесты на квалификацию? Не для того ли что бы быть уверенным?
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Mr Abdullaev
1489527721
Тут все судьи сами себе)
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Muhametshin
1489558658
В динамике разглядеть зашёл мяч за линию ворот или нет, было реально сложно по этому судья сделал правильное решение не засчитал гол, надо просто не петиции писать и ныть а играть и забивать, не тот зенит стал что раньше.
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