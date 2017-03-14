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    Эмери претендует на пост главного тренера «Ромы»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может летом сменить Лучано Спаллети в «Роме». Сообщается, что экс-рулевой «Зенита» не намерен продлевать действующий контракт и покинет римлян по завершении сезона. Наставник парижан является главным кандидатом ему на замену.

    Ранее сообщалось, что Спаллетти в межсезонье может возглавить «Ювентус», с которым уже достиг устной договоренности.

    После 28-ми туров «Рома» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на восемь очков.

    Источник: Ilmessaggero

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    14.03.2017 20:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 15 марта 2017, 05:14

      Эмери тренер от бога, но по игре вторым номером. Такие клубы атакующие, как ПСЖ, Барса и теже Рома и Спартак - ну не его это.. Не его... Ему середняков чемпионатов самое то тренировать, играть от обороны.

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 марта 2017, 22:24

      Чё , пониженную включил ШТо-ли? ??

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