Эмери претендует на пост главного тренера «Ромы»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может летом сменить Лучано Спаллети в «Роме». Сообщается, что экс-рулевой «Зенита» не намерен продлевать действующий контракт и покинет римлян по завершении сезона. Наставник парижан является главным кандидатом ему на замену.

Ранее сообщалось, что Спаллетти в межсезонье может возглавить «Ювентус», с которым уже достиг устной договоренности.

После 28-ми туров «Рома» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на восемь очков.