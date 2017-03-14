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    Бывший полузащитник сборной Швеции назвал Ибрагимовича полным идиотом

    Бывший полузащитник сборной Швеции Андерс Свенссон заявил, что его экс-партнер по национальной команде Златан Ибрагимович в некоторых ситуациях ведет себя, как полный идиот. Напомним, ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» был дисквалифицирован на три матча за удар локтем в лицо соперника.

    «В одном моменте Ибрагимович может быть хорош, как в другом становится полным идиотом. Иногда он так плохо вел себя с другими игроками, что вы не понимаете происходящего. Между мной и ним никогда не было конфликтов, так как Златан уважает тех, кто старше», – сказал Свенссон.

    В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 25 матчей, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    14.03.2017 16:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 марта 2017, 20:19

      ну бывает... какой он на самом деле люди сидящие за компьютером и читающие новости все равно не поймут и не узнают. где настоящий ибра , а где актер для публики

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