Бывший полузащитник сборной Швеции назвал Ибрагимовича полным идиотом

Бывший полузащитник сборной Швеции Андерс Свенссон заявил, что его экс-партнер по национальной команде Златан Ибрагимович в некоторых ситуациях ведет себя, как полный идиот. Напомним, ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» был дисквалифицирован на три матча за удар локтем в лицо соперника.

«В одном моменте Ибрагимович может быть хорош, как в другом становится полным идиотом. Иногда он так плохо вел себя с другими игроками, что вы не понимаете происходящего. Между мной и ним никогда не было конфликтов, так как Златан уважает тех, кто старше», – сказал Свенссон.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 25 матчей, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.