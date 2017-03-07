Ибрагимович получил трехматчевую дисквалификацию за удар локтем игрока «Борнмута»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил трехматчевую дисквалификацию за удар локтем защитника «Борнмута» Тайрона Мингс в матче 27-го тура АПЛ. Отметим, что в одном из эпизодов соперник так же грубо обошелся со шведом, наступив ему на голову, когда тот лежал на газоне.

Таким образом, Ибрагимович пропустит матч 1/4 финала Кубка Англии против «Челси», а также встречи АПЛ против «Мидлсбро» и «Вест Бромвича». На первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» дисквалификация не распространяется.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «красных дьяволов» в АПЛ 25 матчей, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.