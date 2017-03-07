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    Ибрагимович получил трехматчевую дисквалификацию за удар локтем игрока «Борнмута»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил трехматчевую дисквалификацию за удар локтем защитника «Борнмута» Тайрона Мингс в матче 27-го тура АПЛ. Отметим, что в одном из эпизодов соперник так же грубо обошелся со шведом, наступив ему на голову, когда тот лежал на газоне.

    Таким образом, Ибрагимович пропустит матч 1/4 финала Кубка Англии против «Челси», а также встречи АПЛ против «Мидлсбро» и «Вест Бромвича». На первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» дисквалификация не распространяется.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «красных дьяволов» в АПЛ 25 матчей, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    07.03.2017 18:51
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 7 марта 2017, 23:42

      Ибре так череп сломать могли, а в итоге за локоть в игровом эпизоде, который шёл возможно и по инерции 3 матча.... аплодирую стоя подобной справедливости!!!

      -1
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 7 марта 2017, 21:24

      Российские судьи, самые гуманные судьи в мире

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2017, 20:29

      А у нас не обращают внимание на такие нарушения-пример капитан Краснодара.Фу...............

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 марта 2017, 19:52

      Нее, я тоже въе...ал кудряшке , если бы мне эта су...ч..ка наступила бы на голову...
      мингс как ч...мо поступил. а Златан не злопамятный, но ....

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Superviser77 7 марта 2017, 20:00

      златан такой же устойчивый персонаж в футболе,как чак норрис в кино )

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 марта 2017, 19:48

      гнев "богов" ..

      3
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      Рейтинг: +800

      forward33 7 марта 2017, 19:33

      Заслуженно. Всем понятно, что Златан решил отомстить своему обидчуку))

      1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 7 марта 2017, 19:19

      С Локтя специально втер, даже такое ощущение как будто он это запланировал..
      А вот тот "Лось", что ему на голову наступил, это не специально, но я его не защищаю, ведь нормальный человек после такого попросил бы прощения,а не побежал бы как будто ни в чем не бывало..

      1
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 7 марта 2017, 19:09

      Того Ишака тоже надо тогда дисквалифицировать

      2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 7 марта 2017, 19:07

      Видно же, что Ибра не видел игрока, скорее всего локтем по инерции двигал. А то, что ему 80 на голову наступили, как бы это пофиг.. А вот локтем слегка задел - надо дисквалифицировать ага...

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 марта 2017, 19:06

      ничего, в Ростове этому каратмену
      покажут донской характер

      особо не разгуляется
      .

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