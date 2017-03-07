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  • Ибрагимович получил трехматчевую дисквалификацию за удар локтем игрока «Борнмута»

Ибрагимович получил трехматчевую дисквалификацию за удар локтем игрока «Борнмута»

7 марта 2017, 18:51
13

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил трехматчевую дисквалификацию за удар локтем защитника «Борнмута» Тайрона Мингс в матче 27-го тура АПЛ. Отметим, что в одном из эпизодов соперник так же грубо обошелся со шведом, наступив ему на голову, когда тот лежал на газоне.

Таким образом, Ибрагимович пропустит матч 1/4 финала Кубка Англии против «Челси», а также встречи АПЛ против «Мидлсбро» и «Вест Бромвича». На первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» дисквалификация не распространяется.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «красных дьяволов» в АПЛ 25 матчей, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Борнмут Ибрагимович Златан
Комментарии (13)
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Platon Faustov
1488902430
Ибра настоящий футболист, минимум театра на поле.
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besk
1488902661
Ибра ему целенаправленно втащил))
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Робинзон
1488902793
ничего, в Ростове этому каратмену покажут донской характер особо не разгуляется .
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Max Urbanov
1488902828
Видно же, что Ибра не видел игрока, скорее всего локтем по инерции двигал. А то, что ему 80 на голову наступили, как бы это пофиг.. А вот локтем слегка задел - надо дисквалифицировать ага...
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krg-kz
1488902993
Того Ишака тоже надо тогда дисквалифицировать
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Atoniq
1488903540
С Локтя специально втер, даже такое ощущение как будто он это запланировал.. А вот тот "Лось", что ему на голову наступил, это не специально, но я его не защищаю, ведь нормальный человек после такого попросил бы прощения,а не побежал бы как будто ни в чем не бывало..
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84aivengo
1488905337
гнев "богов" ..
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Superviser77
1488905530
Нее, я тоже въе...ал кудряшке , если бы мне эта су...ч..ка наступила бы на голову... мингс как ч...мо поступил. а Златан не злопамятный, но ....
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Диктор
1488907785
А у нас не обращают внимание на такие нарушения-пример капитан Краснодара.Фу...............
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4agaaa
1488919331
Ибре так череп сломать могли, а в итоге за локоть в игровом эпизоде, который шёл возможно и по инерции 3 матча.... аплодирую стоя подобной справедливости!!!
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