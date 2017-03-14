«Бавария» встретится с «Арсеналом», «Челси» и клубами из Милана в ходе летнего тура в Азии

Обнародованы планы «Баварии» на предсезонное турне летом 2017 года, в ходе которого мюнхенский клуб посетит Китай и Сингапур. Ожидается, что в рамках предсезонной подготовки баварцы примут участие в международном турнире Audi Summer Tour и 19 июля в Шанхае снова встретятся с «Арсеналом», побежденным с общим счетом 10:2 на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

22 июля «Бавария» сыграет с «Миланом», затем отправится в Сингапур, где 25 июля встретится с «Челси». Эта игра станет повторением финала Лиги чемпионов-2012. Завершится азиатский тур немцев 27 июля товарищеским матчем с «Интером».

Представители «Баварии» отмечают, что фанатская база клуба в Китае достигла отметки в 135 миллионов человек.