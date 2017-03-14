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    «Бавария» встретится с «Арсеналом», «Челси» и клубами из Милана в ходе летнего тура в Азии

    Обнародованы планы «Баварии» на предсезонное турне летом 2017 года, в ходе которого мюнхенский клуб посетит Китай и Сингапур. Ожидается, что в рамках предсезонной подготовки баварцы примут участие в международном турнире Audi Summer Tour и 19 июля в Шанхае снова встретятся с «Арсеналом», побежденным с общим счетом 10:2 на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

    22 июля «Бавария» сыграет с «Миланом», затем отправится в Сингапур, где 25 июля встретится с «Челси». Эта игра станет повторением финала Лиги чемпионов-2012. Завершится азиатский тур немцев 27 июля товарищеским матчем с «Интером».

    Представители «Баварии» отмечают, что фанатская база клуба в Китае достигла отметки в 135 миллионов человек.

    Источник: Daily Mail

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    14.03.2017 14:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 14 марта 2017, 15:13

      Бавария-Арсенал?
      Опять два по пять?))

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 марта 2017, 14:27

      На официальном сайте Баварии такой информации нет, откуда взяли?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 14:26

      А Зенит, ЦСКА, предполагаю, что с Кайратом и Пахтакором, если последние согласятся на предложенные первыми деньги.

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