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    «Интер» летом планирует приобрести у «ПСЖ» Ди Марию

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, в услугах 29-летнего аргентинца заинтересован «Интер», готовый сделать предложение о покупке футболиста во время летнего трансферного окна.

    Напомним, ранее сообщалось, что Ди Мария может покинуть «ПСЖ», цвета которого футболист защищает с 2015 года.

    По данным Transfermarkt, стоимость аргентинца составляет 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за парижский клуб в Лиге 1 22 матча, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    14.03.2017 12:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      Vaval 14 марта 2017, 17:49

      Что же он каждый год клуб меняет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 14 марта 2017, 13:22

      Лучше в Интер, чем в китай... Если все трансферы Интера состоятся ( ДиМа, Вератти/Фабрегас, Рикардо Родригес, Строотман, Иско, Хамес, Санчес ) , огонь команда получится..

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