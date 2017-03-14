«Интер» летом планирует приобрести у «ПСЖ» Ди Марию

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, в услугах 29-летнего аргентинца заинтересован «Интер», готовый сделать предложение о покупке футболиста во время летнего трансферного окна.

Напомним, ранее сообщалось, что Ди Мария может покинуть «ПСЖ», цвета которого футболист защищает с 2015 года.

По данным Transfermarkt, стоимость аргентинца составляет 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за парижский клуб в Лиге 1 22 матча, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.