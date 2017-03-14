Будогосский хочет отдать подаренный фанатами «Зенита» телевизор в детский дом

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказал мнение по поводу незасчитанного гола в матче 19-го тура чемпионата России «Амкар» – «Зенит» (1:0). Также Будогосский прокомментировал информацию о том, что болельщики петербургского клуба хотят подарить ему телевизор.

– Глава РФПЛ Сергей Прядкин сделал заявление, что, на его взгляд, гол, когда Нету выбил мяч из чужих ворот, надо было засчитывать. Как отреагируете?

– Обращаю внимание на то, что ни в одном из телевизионных повторов нет стоп-кадра. Мяч не фиксируется ни на одном телевизионном просмотре в той точке, где он, по мнению некоторых людей, полностью пересекает линию ворот. Случайно это или нет, не знаю, но есть вопросы. Что касается слов Сергея Геннадьевича, то право высказывать мнение – его законное право. Идет дискуссия. Дождемся вердикта комиссии по матчу и будем более подробно об этом говорить.

– Вы наверняка в курсе того, что питерские фанаты планируют подарить департаменту судейства и инспектирования телевизор. Примете ли в дар, если деньги будут собраны?

– С удовольствием передам телевизор либо в хоспис, либо в детский дом.