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    Будогосский хочет отдать подаренный фанатами «Зенита» телевизор в детский дом

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказал мнение по поводу незасчитанного гола в матче 19-го тура чемпионата России «Амкар»«Зенит» (1:0). Также Будогосский прокомментировал информацию о том, что болельщики петербургского клуба хотят подарить ему телевизор.

    – Глава РФПЛ Сергей Прядкин сделал заявление, что, на его взгляд, гол, когда Нету выбил мяч из чужих ворот, надо было засчитывать. Как отреагируете?

    – Обращаю внимание на то, что ни в одном из телевизионных повторов нет стоп-кадра. Мяч не фиксируется ни на одном телевизионном просмотре в той точке, где он, по мнению некоторых людей, полностью пересекает линию ворот. Случайно это или нет, не знаю, но есть вопросы. Что касается слов Сергея Геннадьевича, то право высказывать мнение – его законное право. Идет дискуссия. Дождемся вердикта комиссии по матчу и будем более подробно об этом говорить.

    – Вы наверняка в курсе того, что питерские фанаты планируют подарить департаменту судейства и инспектирования телевизор. Примете ли в дар, если деньги будут собраны?

    – С удовольствием передам телевизор либо в хоспис, либо в детский дом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2017 06:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 14 марта 2017, 18:48

      Да ладно... Вези уже на дачу. На память тебе, чудаку, будет.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 марта 2017, 08:46

      Дареное не дарят, жадина, а сам купить телевизор в детский сад не можешь?

      1
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      Рейтинг: +6307

      порт 14 марта 2017, 08:13

      Пусть продаст телевизор, и купит очки.

      2
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 14 марта 2017, 07:43

      Судьи в России решают судьбы людей,команд,заработков ...но сами не за что не отвечают..в принципе как и везде в нашей стране...врачи, судьи, прокуратура, премьер .. и .т .д

      3
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