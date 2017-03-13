Семин считает, что причиной поражения от «Краснодара» стала потеря концентрации

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями от матча 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2). По словам специалиста, встреча получилась очень интересной для болельщиков.

«Второй тайм мы проиграли. Точнее, 15 минут этого тайма. Не хватило концентрации в двух эпизодах с пропущенными голами. Хороший был первый тайм, не использовали много моментов. Футбол есть футбол. Была очень интересная игра, для болельщиков в том числе. Мы стали проигрывать единоборства, защитникам было очень сложно и мы допустили две ошибки.

Чорлука свою функцию в нападении выполнил. Гилерме правильно пошел в штрафную площадь, последние минуты. Не забил сейчас, может, забьет в другой игре», – сказал Семин в эфире канала «Наш футбол».

«Локомотив» находится на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.