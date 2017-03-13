Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин считает, что причиной поражения от «Краснодара» стала потеря концентрации

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями от матча 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2). По словам специалиста, встреча получилась очень интересной для болельщиков.

    «Второй тайм мы проиграли. Точнее, 15 минут этого тайма. Не хватило концентрации в двух эпизодах с пропущенными голами. Хороший был первый тайм, не использовали много моментов. Футбол есть футбол. Была очень интересная игра, для болельщиков в том числе. Мы стали проигрывать единоборства, защитникам было очень сложно и мы допустили две ошибки.

    Чорлука свою функцию в нападении выполнил. Гилерме правильно пошел в штрафную площадь, последние минуты. Не забил сейчас, может, забьет в другой игре», – сказал Семин в эфире канала «Наш футбол».

    «Локомотив» находится на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 22:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 марта 2017, 23:26

      чота шпалыч нарасслабоне после домашнего поражения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 13 марта 2017, 23:15

      Наверное скоро попросят)))))на выход

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11