Миранчук: «Какие эмоции от вызова в сборную? Очень рад»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в перерыве матча 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» поделился эмоциями от игры и вызова в сборную России. Напомним, после перерыва железнодорожники ведут в счете 1:0.

«Игра хорошая, есть моменты. Слава Богу, что удалось забить. «Локомотиву» нужно продолжать в том же духе и увеличивать счет. Вызов в сборную России окрыляет. Какие эмоции по этому поводу? Очень рад», – сказал Миранчук в эфире телеканала «Наш футбол».

Ближайший товарищеский матч сборная России проведет с Кот-д’Ивуаром 24 марта в Краснодаре.