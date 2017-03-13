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    Миранчук: «Какие эмоции от вызова в сборную? Очень рад»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в перерыве матча 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» поделился эмоциями от игры и вызова в сборную России. Напомним, после перерыва железнодорожники ведут в счете 1:0.

    «Игра хорошая, есть моменты. Слава Богу, что удалось забить. «Локомотиву» нужно продолжать в том же духе и увеличивать счет. Вызов в сборную России окрыляет. Какие эмоции по этому поводу? Очень рад», – сказал Миранчук в эфире телеканала «Наш футбол».

    Ближайший товарищеский матч сборная России проведет с Кот-д’Ивуаром 24 марта в Краснодаре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 20:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 марта 2017, 22:16

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