Будогосский: «Турбин не назначен на 20-й тур РФПЛ, потому что отправился на учебно-тренировочный сбор»

Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал отсутствие в списке судей на 20-й тур РФПЛ Евгения Турбина, допустившего ряд ошибок в матче 19-го тура между «Амкаром» и «Зенитом».

«Турбин является кандидатом наук и отправлен на учебно– тренировочный сбор, который состоится с 16 по 28 марта. Он и другие судьи будут обучать молодых арбитров. Этот сбор входит в календарный план департамента судейства и инспектирования.

Отсутствие Карасева? Есть решение комиссии, в котором определено, что Карасев допустил ошибку в одном из матчей прошлого тура чемпионата. Согласно регламенту, он пропускает один матч», – сказал Будогосский.

Встречи 20-го тура чемпионата России пройдут с 17 по 19 марта.