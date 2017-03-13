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    Будогосский: «Турбин не назначен на 20-й тур РФПЛ, потому что отправился на учебно-тренировочный сбор»

    Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал отсутствие в списке судей на 20-й тур РФПЛ Евгения Турбина, допустившего ряд ошибок в матче 19-го тура между «Амкаром» и «Зенитом».

    «Турбин является кандидатом наук и отправлен на учебно– тренировочный сбор, который состоится с 16 по 28 марта. Он и другие судьи будут обучать молодых арбитров. Этот сбор входит в календарный план департамента судейства и инспектирования.

    Отсутствие Карасева? Есть решение комиссии, в котором определено, что Карасев допустил ошибку в одном из матчей прошлого тура чемпионата. Согласно регламенту, он пропускает один матч», – сказал Будогосский.

    Встречи 20-го тура чемпионата России пройдут с 17 по 19 марта.

    Источник: ТАСС

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    13.03.2017 20:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 марта 2017, 09:02

      Чему будет обучать Е. Турбина молодых судей на учебно-тренировочном сборе?
      Как не видеть забитые голы и не назначать пенальти. И это всё наказание?

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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 14 марта 2017, 00:44

      Кандидат наук??? Даже страшно подумать, как он будет судить, когда докторскую защитит?

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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 13 марта 2017, 21:50

      Надо было Карасева отправить на учебно– тренировочный сбор, поучиться у Турбина- кандидата наук. Во заряжает Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский!!?? Это даже не смешно, не цирк, а что-то не объяснимое.......................

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