Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хусаинов: «Арбитров в РФПЛ набирают по принципу: «Кто хочет стать судьей? Ты? Заходи – заноси»

    Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов разобрал действия главного судьи матча 19-го тура РФПЛ «Амкар»«Зенит» (0:1) Евгения Турбина в моменте с незасчитанным первым голов сине-бело-голубых.

    В одном из эпизодов после удара головой хавбека Хави Гарсии мяч пересек линию ворот, после чего его оттуда ненамеренно выбил защитник питерцев Луиш Нету, однако Турбин взятие ворот не зафиксировал, чем вызвал бурю негодования со стороны подопечных Мирчи Луческу.

    – В чем, по-вашему, ошибся Евгений Турбин во вчерашнем матче?

    – А что мешало Женьке Турбину в эпизоде с первым отмененным голом располагаться ближе к линии ворот?! Нас, например, всегда так учили. Был же «стандарт». Можно же было предугадать, куда полетит мяч. А Турбин этого не сделал. Ну расположись ты по-другому на поле – и никаких проблем не возникнет! Говорят, что его помощник был перекрыт и не видел толком эпизода.

    – Это не так?

    – Ребята, так он даже не добежал до нужного места! Все это говорит о понимании игры, о предугадывании того, как будет развиваться атака. Если ты сам играл в футбол на более-менее нормальном уровне, для тебя это не станет проблемой. Ты поймешь, куда пойдет передача, если ее, конечно, не Иньеста выполняет. «Барса» – это все-таки другой уровень. Так что знать правила игры – мало! И вообще у нас судей берут часто не по спортивному принципу.

    – А по какому?

    – «Кто хочет стать судьей? Ты? Заходи – заноси». Вот такой примерно принцип...

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan 13 марта 2017, 22:49

      Так если отбросить эмоции и посмотреть на наш футбол - то что получается? Российские футболисты почти все - слабаки. Судьи все - слабаки. Посещаемость матчей слабая. Комментаторы на Матч ТВ очень слабые. Про руководство футболом и говорить нечего, - там вообще не понять кто. Случайные люди. Эксперты футбольные как балаболы из пивной. И что же мы все хотим увидеть от нашего футбола на международной арене?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 13 марта 2017, 22:36

      Этот "неспортивный" принцип существует как минимум четверть века,причем практически во всех сферах,особенно там где можно неплохо
      нажиться! Но применительно к судейству недоглядел там Женька или Ванька или не захотел замечать-это самый наглядный пример того,что арбитры в ответственные моменты игры не справляются со своими функциями даже втроем,поэтому назрела необходимость вводить видеоповторы для их же блага!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 13 марта 2017, 21:15

      вот что мешало Нету отправить мяч в ворота, это же каким надо быть бараном чтобы мяч отлетел от тебя на 180 градусов от ворот.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 13 марта 2017, 20:10

      Хусяинов знает что говорит,сам в своё время заходил,заносил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 марта 2017, 19:57

      Хусаин или врёт, или знает
      И по себе решает.
      А так просто взять
      И всех судей обмарать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      порт 13 марта 2017, 19:38

      По объявлению, на остановке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 13 марта 2017, 19:12

      Серега не сказал, что так же набирают и футболистов, и хоккеистов и т.д....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 13 марта 2017, 19:07

      ...."После удара головой хавбека Хави Гарсии мяч пересек линию ворот, после чего его оттуда ненамеренно выбил защитник питерцев Луиш Нету".., т.е. Нету находился в " положении вне игры", какие вопросы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Minusator > hunta 13 марта 2017, 19:18

      Проиграли и проиграли. Я не хочу чтобы с такой игрой мы в ЛЧ играли.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > Minusator 13 марта 2017, 19:24

      Прав на все сто... За Державу обидно....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 > hunta 14 марта 2017, 10:39

      Дружище, ты игру смотрел? Или хотя бы обзор???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 13 марта 2017, 19:07

      Я бы пошёл, но я толстенький, весь матч не потяну...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 13 марта 2017, 19:06

      У нас так и на водительские права сдают, и на административные должности попадают, что бы потом не на оф зп жить, а на откаты и прочие истории. Тут примерно та же похоже схема. Разок заплатил, потом живешь на взятки от клубов. Миленько))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11