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  • Хусаинов: «Арбитров в РФПЛ набирают по принципу: «Кто хочет стать судьей? Ты? Заходи – заноси»

Хусаинов: «Арбитров в РФПЛ набирают по принципу: «Кто хочет стать судьей? Ты? Заходи – заноси»

13 марта 2017, 18:32
14

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов разобрал действия главного судьи матча 19-го тура РФПЛ «Амкар»«Зенит» (0:1) Евгения Турбина в моменте с незасчитанным первым голов сине-бело-голубых.

В одном из эпизодов после удара головой хавбека Хави Гарсии мяч пересек линию ворот, после чего его оттуда ненамеренно выбил защитник питерцев Луиш Нету, однако Турбин взятие ворот не зафиксировал, чем вызвал бурю негодования со стороны подопечных Мирчи Луческу.

– В чем, по-вашему, ошибся Евгений Турбин во вчерашнем матче?

– А что мешало Женьке Турбину в эпизоде с первым отмененным голом располагаться ближе к линии ворот?! Нас, например, всегда так учили. Был же «стандарт». Можно же было предугадать, куда полетит мяч. А Турбин этого не сделал. Ну расположись ты по-другому на поле – и никаких проблем не возникнет! Говорят, что его помощник был перекрыт и не видел толком эпизода.

– Это не так?

– Ребята, так он даже не добежал до нужного места! Все это говорит о понимании игры, о предугадывании того, как будет развиваться атака. Если ты сам играл в футбол на более-менее нормальном уровне, для тебя это не станет проблемой. Ты поймешь, куда пойдет передача, если ее, конечно, не Иньеста выполняет. «Барса» – это все-таки другой уровень. Так что знать правила игры – мало! И вообще у нас судей берут часто не по спортивному принципу.

– А по какому?

– «Кто хочет стать судьей? Ты? Заходи – заноси». Вот такой примерно принцип...

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит
Комментарии (14)
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aurora5858
1489420562
Хусаинов должен ответить за свои домыслы
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Nevsky_RU
1489421181
У нас так и на водительские права сдают, и на административные должности попадают, что бы потом не на оф зп жить, а на откаты и прочие истории. Тут примерно та же похоже схема. Разок заплатил, потом живешь на взятки от клубов. Миленько))
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Футболозавр Рекс
1489421223
Я бы пошёл, но я толстенький, весь матч не потяну...
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hunta
1489421245
...."После удара головой хавбека Хави Гарсии мяч пересек линию ворот, после чего его оттуда ненамеренно выбил защитник питерцев Луиш Нету".., т.е. Нету находился в " положении вне игры", какие вопросы?
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Svinka Pepa
1489421554
Серега не сказал, что так же набирают и футболистов, и хоккеистов и т.д....
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порт
1489423091
По объявлению, на остановке.
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subbotaspartak
1489424257
Хусаин или врёт, или знает И по себе решает. А так просто взять И всех судей обмарать.
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Тяп-Ляп.
1489425012
Хусяинов знает что говорит,сам в своё время заходил,заносил.
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трениришко
1489428926
вот что мешало Нету отправить мяч в ворота, это же каким надо быть бараном чтобы мяч отлетел от тебя на 180 градусов от ворот.
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Kollljan
1489434569
Так если отбросить эмоции и посмотреть на наш футбол - то что получается? Российские футболисты почти все - слабаки. Судьи все - слабаки. Посещаемость матчей слабая. Комментаторы на Матч ТВ очень слабые. Про руководство футболом и говорить нечего, - там вообще не понять кто. Случайные люди. Эксперты футбольные как балаболы из пивной. И что же мы все хотим увидеть от нашего футбола на международной арене?
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