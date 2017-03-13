Хусаинов: «Арбитров в РФПЛ набирают по принципу: «Кто хочет стать судьей? Ты? Заходи – заноси»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов разобрал действия главного судьи матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» – «Зенит» (0:1) Евгения Турбина в моменте с незасчитанным первым голов сине-бело-голубых.

В одном из эпизодов после удара головой хавбека Хави Гарсии мяч пересек линию ворот, после чего его оттуда ненамеренно выбил защитник питерцев Луиш Нету, однако Турбин взятие ворот не зафиксировал, чем вызвал бурю негодования со стороны подопечных Мирчи Луческу.

– В чем, по-вашему, ошибся Евгений Турбин во вчерашнем матче?

– А что мешало Женьке Турбину в эпизоде с первым отмененным голом располагаться ближе к линии ворот?! Нас, например, всегда так учили. Был же «стандарт». Можно же было предугадать, куда полетит мяч. А Турбин этого не сделал. Ну расположись ты по-другому на поле – и никаких проблем не возникнет! Говорят, что его помощник был перекрыт и не видел толком эпизода.

– Это не так?

– Ребята, так он даже не добежал до нужного места! Все это говорит о понимании игры, о предугадывании того, как будет развиваться атака. Если ты сам играл в футбол на более-менее нормальном уровне, для тебя это не станет проблемой. Ты поймешь, куда пойдет передача, если ее, конечно, не Иньеста выполняет. «Барса» – это все-таки другой уровень. Так что знать правила игры – мало! И вообще у нас судей берут часто не по спортивному принципу.

– А по какому?

– «Кто хочет стать судьей? Ты? Заходи – заноси». Вот такой примерно принцип...