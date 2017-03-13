Молодежное первенство. «Локомотив» разделил очки с «Краснодаром»

В поединке 19-го тура молодежного первенства «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром».

Железнодорожники дважды вели в счете, но пропустив от Бутенко на третьей компенсированной минуте были на грани поражения. Однако уже через минуту Тугарев с пенальти сравнял счет, принеся красно-зеленым ничью.

Молодежное первенство. 19-й тур

Локомотив (мол.) – Краснодар (мол.) – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Рубцов, 38; 1:1 – Сергеев, 44; 2:1 – Лапшов, 45; 2:2 – Уткин, 58 (с пенальти); 2:3 – Бутенко, 90; 3:3 – Тугарев, 90 (с пенальти).

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