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    Молодежное первенство. «Локомотив» разделил очки с «Краснодаром»

    В поединке 19-го тура молодежного первенства «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром».

    Железнодорожники дважды вели в счете, но пропустив от Бутенко на третьей компенсированной минуте были на грани поражения. Однако уже через минуту Тугарев с пенальти сравнял счет, принеся красно-зеленым ничью.

    Молодежное первенство. 19-й тур

    Локомотив (мол.) – Краснодар (мол.) – 3:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Рубцов, 38; 1:1 – Сергеев, 44; 2:1 – Лапшов, 45; 2:2 – Уткин, 58 (с пенальти); 2:3 – Бутенко, 90; 3:3 – Тугарев, 90 (с пенальти).

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 13 марта 2017, 14:29

      Драма в концовке матча была!

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