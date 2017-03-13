«Фенербахче» хочет обменять Эменике на Попова

«Фенербахче» может пригласить полузащитника «Спартака» Ивелина Попова, сообщает Myney Spor. Турки готовы предложить обмен нападающего Эммануэля Эменике с небольшой доплатой. Напомним, что форвард уже имеет опыт игры за столичный клуб.

Известно, что заинтересованность в болгарском легионере уже проявлял «Трабзонспор». Зимой мог состояться переход, но сделку осуществить не удалось.

В текущем сезоне Попов сыграл в российской Премьер-лиге 13 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.