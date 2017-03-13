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    «Фенербахче» хочет обменять Эменике на Попова

    «Фенербахче» может пригласить полузащитника «Спартака» Ивелина Попова, сообщает Myney Spor. Турки готовы предложить обмен нападающего Эммануэля Эменике с небольшой доплатой. Напомним, что форвард уже имеет опыт игры за столичный клуб.

    Известно, что заинтересованность в болгарском легионере уже проявлял «Трабзонспор». Зимой мог состояться переход, но сделку осуществить не удалось.

    В текущем сезоне Попов сыграл в российской Премьер-лиге 13 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 11:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 13 марта 2017, 18:53

      Теперь уже не нужно. Хотя год назад можно было подумать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100649

      zigbert 13 марта 2017, 14:15

      Эменике уже не тот, что был раньше. Нам нужен игрок на усиление.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Спартакушка 13 марта 2017, 14:05

      Не нужен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 марта 2017, 13:33

      Впринципе можно играть без атакующего полузащитника, перевести Зе под нападающего, так сказать в 2 напа, Эминике запасной, но куда тогда Джано девать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 13 марта 2017, 12:24

      нам не нужен цыклоп-перебезчик

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 13 марта 2017, 12:23

      Адриано в норме, в первом же забил. Зе Луиш, если прекратит так чудить как вчера, тоже пользу команде приносит ощутимую, так что свои "хотелки" Фенербахче может оставить при себе, я думаю

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 13 марта 2017, 12:20

      Поезд ушел уже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 марта 2017, 12:01

      А зачем он сейчас нам-у нас вполне хватает атакующих форвардов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 марта 2017, 11:51

      Хороший обмен.

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 13 марта 2017, 11:27

      Куда еще один нападающий, эменике хороший нап но у Спартака вполне достаточно атакующих игроков

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