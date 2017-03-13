Хомуха: «Адриано еще не стал ключевой фигурой в атаке «Спартака»

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха высказал свое мнение относительно столичного «Спартака». Он отметил, что в прошедшем матче 19-го тура российской Премьер-лиги против «Анжи» команде больше всего не хватало на поле капитана Дениса Глушакова. Напомним, что матч закончился со счетом 1:0 в пользу москвичей.

– Команда движется по чемпионскому графику. В отличие от конкурентов не теряет очки на ровном месте. Про такие победы, как над «Анжи», говорят – выиграли на классе. Во втором тайме спартаковцы здорово прибавили, увеличили давление на ворота соперника. Было ясно, гол – вопрос времени.

– Самедов сыграл лучше, чем в Краснодаре?

– Да. Дело не только в победном голе. С точки зрения атакующих действий и остроты он смотрелся намного увереннее. Думаю, с каждым матчем Самедов будет прибавлять.

– Кого не хватало больше – Глушакова или Луиса Адриано?

– Конечно, Глушакова! Он же капитан команды, лидер, неутомимый боец. Футболисты с таким характером всегда в цене. Луис Адриано забил в Краснодаре, но ключевой фигурой в спартаковской атаке еще не стал. В матче с «Анжи» его отсутствие не ощущалось. У Зе Луиша с Промесом моментов было предостаточно.