Бубнов: «Самедов был самым острым игроком в матче против «Анжи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Александра Самедова в матче 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). Напомним, хавбек стал автором единственного мяча в игре.

«По игре в средней линии хозяев заметно выделялся Александр Самедов. Его трансфер из «Локомотива» вызвал зимой много разговоров, но сегодня он был самым острым игроком «Спартака», который и принес победу. Как Самедову удалось так быстро влиться в коллектив?

Здесь сложилось много факторов: Самедов – опытный футболист, представитель сборной России, в «Спартаке» у него много знакомых, с некоторыми из которых он прежде выступал бок о бок, Каррере требовался игрок его амплуа на фланг атаки, в конце концов, Александр – воспитанник клуба. Ко всем этим критериям добавим высокую мотивацию и правильный в хорошем смысле слова агрессивный настрой», – сказал Бубнов.

«Спартак» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.