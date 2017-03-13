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    Бубнов: «Самедов был самым острым игроком в матче против «Анжи»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Александра Самедова в матче 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). Напомним, хавбек стал автором единственного мяча в игре.

    «По игре в средней линии хозяев заметно выделялся Александр Самедов. Его трансфер из «Локомотива» вызвал зимой много разговоров, но сегодня он был самым острым игроком «Спартака», который и принес победу. Как Самедову удалось так быстро влиться в коллектив?

    Здесь сложилось много факторов: Самедов – опытный футболист, представитель сборной России, в «Спартаке» у него много знакомых, с некоторыми из которых он прежде выступал бок о бок, Каррере требовался игрок его амплуа на фланг атаки, в конце концов, Александр – воспитанник клуба. Ко всем этим критериям добавим высокую мотивацию и правильный в хорошем смысле слова агрессивный настрой», – сказал Бубнов.

    «Спартак» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.03.2017 01:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 13 марта 2017, 09:57

      Самедов неплохой игрок

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 марта 2017, 09:22

      На эмоциях сыграл неплохо, посмотрим как будет дальше!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 марта 2017, 08:41

      Эх, а мог бы и поклонников локомотива продолжать радовать)!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > sssrspartak 13 марта 2017, 08:55

      Я думаю, что и годы в локомотиве для него в светлой памяти)и пока он играл там, так же считал, что это его команда и его дом.

      1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 13 марта 2017, 07:33

      вот маразматик проснулся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 13 марта 2017, 06:55

      Самедов, конечно, молодчик., если б не он... Но Спартак ваще какой-то полуживой был...

      2
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 13 марта 2017, 06:51

      Самедов - красавчик, отрабатывает!!!

      1
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      Рейтинг: +175

      Freux 13 марта 2017, 05:53

      гол красавец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 марта 2017, 05:43

      Как Самедову удалось так быстро влиться в коллектив? Так он воспитанник Спартака.

      3
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 13 марта 2017, 05:08

      Играли в целом не очень, повезло что Самедов попал.

      0
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 13 марта 2017, 02:46

      саня красава! молодец!

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