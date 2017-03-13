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  • Бубнов: «Самедов был самым острым игроком в матче против «Анжи»

Бубнов: «Самедов был самым острым игроком в матче против «Анжи»

13 марта 2017, 01:14
15

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Александра Самедова в матче 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). Напомним, хавбек стал автором единственного мяча в игре.

«По игре в средней линии хозяев заметно выделялся Александр Самедов. Его трансфер из «Локомотива» вызвал зимой много разговоров, но сегодня он был самым острым игроком «Спартака», который и принес победу. Как Самедову удалось так быстро влиться в коллектив?

Здесь сложилось много факторов: Самедов – опытный футболист, представитель сборной России, в «Спартаке» у него много знакомых, с некоторыми из которых он прежде выступал бок о бок, Каррере требовался игрок его амплуа на фланг атаки, в конце концов, Александр – воспитанник клуба. Ко всем этим критериям добавим высокую мотивацию и правильный в хорошем смысле слова агрессивный настрой», – сказал Бубнов.

«Спартак» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Самедов Александр Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (15)
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Мясной Упырь
1489357376
удачная точечная покупка, в прошлом туре темненький забил в этот Самедов , короче очки покупки приносят
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Каратель помойников
1489362391
саня красава! молодец!
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Диктор
1489373010
Как Самедову удалось так быстро влиться в коллектив? Так он воспитанник Спартака.
Ответить
Freux
1489373599
гол красавец
Ответить
Васьок86
1489377077
Самедов - красавчик, отрабатывает!!!
Ответить
Icemennn
1489377308
Самедов, конечно, молодчик., если б не он... Но Спартак ваще какой-то полуживой был...
Ответить
спартак спартаков1
1489379581
вот маразматик проснулся
Ответить
Lev Aleks
1489383667
Эх, а мог бы и поклонников локомотива продолжать радовать)!
Ответить
Опорник84
1489386151
На эмоциях сыграл неплохо, посмотрим как будет дальше!
Ответить
Борз-95
1489388233
Самедов неплохой игрок
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