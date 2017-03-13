Клопп: «Победа над «Бернли» стала первой уродливой победой в нынешнем сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоге матчу 28-го тура АПЛ против «Бернли» (2:1). Напомним, мерсисайдцы смогли победить соперника, проигрывая по ходу встречи.

«Это не самая запоминающаяся игра «Ливерпуля», но показанного хватило для победы, это хороший результат. Думаю, это была наша первая уродливая победа в нынешнем сезоне. Обычно, когда мы плохи на поле, то проигрываем. Мы еще не привыкли к такому, так что это странно», – сказал специалист.

«Ливерпуль» располагается на четвертой позиции в чемпионате Англии.