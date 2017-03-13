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    Клопп: «Победа над «Бернли» стала первой уродливой победой в нынешнем сезоне»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоге матчу 28-го тура АПЛ против «Бернли» (2:1). Напомним, мерсисайдцы смогли победить соперника, проигрывая по ходу встречи.

    «Это не самая запоминающаяся игра «Ливерпуля», но показанного хватило для победы, это хороший результат. Думаю, это была наша первая уродливая победа в нынешнем сезоне. Обычно, когда мы плохи на поле, то проигрываем. Мы еще не привыкли к такому, так что это странно», – сказал специалист.

    «Ливерпуль» располагается на четвертой позиции в чемпионате Англии.

    Источник: Skysports

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    13.03.2017 00:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 14 марта 2017, 14:02

      Да уж пусть лучше уродливая победа, чем блестящее поражение или неотразимая ничья

      1
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 14 марта 2017, 02:02

      хочется думать,что Клопп начинает понимать,что топ-команде присуще одно исключительно важное качество - уметь держаться,стараться и выигрывать неудобные матчи.
      и,надеюсь,он начинает учить этому команду.

      0
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      Рейтинг: +22

      Dankaz 13 марта 2017, 22:44

      Главное победа

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 13 марта 2017, 06:29

      Её пока лихорадит

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 марта 2017, 00:51

      Соглашусь, раньше не видел Ливерпуль, выносящий мячи куда подальше...

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