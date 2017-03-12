Примера. «Сельта» в преддверии матча с «Краснодаром» уступила «Вильярреалу»

В рамках 27-го тура Примеры «Сельта» на своем поле уступила «Вильярреалу». Единственный гол в матче забил Роберто Сольдадо на последней минуте первого тайма.

Таким образом «Сельта», которой в ближайшей четверг предстоит ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара», расположилась на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» делит пятое и шестое место с «Реал Сосьедадом».

Испания. Примера. 27-й тур

Сельта – Вильярреал – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Сольдадо, 45.

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