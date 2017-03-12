Примера. «Сельта» в преддверии матча с «Краснодаром» уступила «Вильярреалу»

В рамках 27-го тура Примеры «Сельта» на своем поле уступила «Вильярреалу». Единственный гол в матче забил Роберто Сольдадо на последней минуте первого тайма.
Таким образом «Сельта», которой в ближайшей четверг предстоит ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара», расположилась на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» делит пятое и шестое место с «Реал Сосьедадом».
Испания. Примера. 27-й тур
Сельта – Вильярреал – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Сольдадо, 45.
Источник: Бомбардир.ру