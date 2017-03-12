Бундеслига. «Гамбург» оказался сильнее менхенгладбахской «Боруссии»

В рамках 24-го тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле одержал волевую победу на менхенгладбахской «Боруссией». Гости отрыли счет на 23-й минуте матча усилиями Андреаса Кристенсена. Хозяева смогли отыграться благодаря голу Филипа Костича. Решающий мяч забил Бобби Вуд за десять минут до конца встречи.

«Гамбург» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» находится на девятой позиции.

Германия. Бундеслига. 24-й тур

Гамбург – Боруссия М – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кристенсен, 23; 1:1 – Костич, 36; 2:1 – Вуд, 80.

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