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    Бундеслига. «Гамбург» оказался сильнее менхенгладбахской «Боруссии»

    В рамках 24-го тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле одержал волевую победу на менхенгладбахской «Боруссией». Гости отрыли счет на 23-й минуте матча усилиями Андреаса Кристенсена. Хозяева смогли отыграться благодаря голу Филипа Костича. Решающий мяч забил Бобби Вуд за десять минут до конца встречи.

    «Гамбург» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» находится на девятой позиции.

    Германия. Бундеслига. 24-й тур

    Гамбург – Боруссия М – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кристенсен, 23; 1:1 – Костич, 36; 2:1 – Вуд, 80.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 21:33
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