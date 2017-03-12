Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азмун, Полоз и Оздоев выйдут с первых минут в матче между «Ростовом» и «Тереком»

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Терека» на матч 19-го тура РФПЛ.

    «Ростов»: Медведев, Мевля, Навас, Терентьев, Киреев, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.

    Запасные: Гошев, Комиссаров, Калачев, Могилевец, Сорокин, Байрамян, Бухаров, Гранат, Кудряшов, Девич.

    «Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Гьембер, Кузяев, Оздоев, Бериша, Роши, Балай.

    Запасные: Годзюр, Гудиев, Родолфо, Плиев, Пирис, Мбенгуе, Лебеденко, Садаев, Мирзов.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2017 18:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 марта 2017, 20:07

      Даешь победу Ростов)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 19:16

      Пора догонять Зенит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 12 марта 2017, 19:10

      Если Ростов играет не против Спартака,то всегда болею за Ростов,,,,команда с мужским характером,,,,,Удачи Ростов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy 12 марта 2017, 18:56

      Как бы не сыграли ребята, вы МУЖИКИ!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 марта 2017, 18:52

      А где Тимофей ????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy > zico2205 12 марта 2017, 19:00

      Лидерам надо дать отдохнут, впереди МЮ. Знаю Тимофей не играет в ответном матче.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11