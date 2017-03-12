Азмун, Полоз и Оздоев выйдут с первых минут в матче между «Ростовом» и «Тереком»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Терека» на матч 19-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Медведев, Мевля, Навас, Терентьев, Киреев, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Калачев, Могилевец, Сорокин, Байрамян, Бухаров, Гранат, Кудряшов, Девич.

«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Гьембер, Кузяев, Оздоев, Бериша, Роши, Балай.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Родолфо, Плиев, Пирис, Мбенгуе, Лебеденко, Садаев, Мирзов.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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