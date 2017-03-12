РФПЛ. «Спартак» обыграл «Анжи» и увеличил отрыв от второго места до 8 очков

В матче 19-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Анжи» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 67-й минуте забил Александр Самедов, вернувшийся в московский клуб этой зимой.

Таким образом, команда Массимо Карреры набрала 44 очка и закрепилась на первой строчке, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до восьми баллов. Махачкалинцы имеют на своем счету 20 баллов и занимают 11-ю позицию в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Самедов, 67.

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Маурисио (Ещенко, 69), Зобнин, Попов (Жано, 60), Самедов (Мельгарехо, 90), Фернандо, Промес, Зе Луиш.

Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Кацаев (Асильдаров, 78), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский.

Предупреждения: нет – Фибел, 4; Яковлев, 29; Хубулов, 48.

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