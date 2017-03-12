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    РФПЛ. «Спартак» обыграл «Анжи» и увеличил отрыв от второго места до 8 очков

    В матче 19-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Анжи» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 67-й минуте забил Александр Самедов, вернувшийся в московский клуб этой зимой.

    Таким образом, команда Массимо Карреры набрала 44 очка и закрепилась на первой строчке, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до восьми баллов. Махачкалинцы имеют на своем счету 20 баллов и занимают 11-ю позицию в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Самедов, 67.

    Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Маурисио (Ещенко, 69), Зобнин, Попов (Жано, 60), Самедов (Мельгарехо, 90), Фернандо, Промес, Зе Луиш.

    Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Кацаев (Асильдаров, 78), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский.

    Предупреждения: нет – Фибел, 4; Яковлев, 29; Хубулов, 48.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 18:24
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 12 марта 2017, 19:28

      Увеличил до 8 очков..А было сколько от второго места? Ответ-8.

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > за ЦСКА с 1980г 12 марта 2017, 19:31

      от второго места было 5 очков, а от ЦСКА было 8 и осталось 8

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Masteralex 12 марта 2017, 19:43

      да,да. Ты прав. Мой косяк..

      0
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 12 марта 2017, 19:17

      любо дорого на таблицу смотреть))пусть так побеждают но это главное!!!еще на одну игру стало ближе то о чем уже все мечтают так долго

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 марта 2017, 19:17

      Всех с победой! Тяжёлая игра, как и предполагал Каррера. За валидольную концовку - Зе Луиша - на лавку......... в баню и веником, веником.

      1
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 12 марта 2017, 19:14

      С победой,братья!!!а че то я бомжиков в комментах не вижу славных.аааууууууу "чемпиёны"

      2
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 12 марта 2017, 19:14

      Москвичи Спартак может реально стать чемпионом,,,так помогите команде ,,,,,Аншлаг в каждом матче поможет команде,,,Жаль я живу далеко

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 марта 2017, 19:12

      Главное сейчас - не расслабиться и не считать что +8 очков дают право на ошибку. иначе можно незаметно растерять все преимущество

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 12 марта 2017, 19:06

      Сейчас каждая игра будет тяжолой,,,и рад любой победе

      2
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      Рейтинг: +8

      Ragnarr 12 марта 2017, 19:03

      Самедов красава. но очень вяло он играл,первый тайм вообще не видно было за исключением одного удара.
      да и во 2-ом не очень но гол забил молодец).
      Матчей ещё много - всё впереди что бы наладить игру если команда на контр-атаках играет а то вообще ничего не получалось

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 марта 2017, 18:59

      Типа ура! Но без обмана.
      Праздновать рано.

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 12 марта 2017, 18:55

      игра не очень, а вот результат отличный, главный плюс это отрыв 8 очков

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