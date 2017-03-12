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  • РФПЛ. «Спартак» обыграл «Анжи» и увеличил отрыв от второго места до 8 очков

РФПЛ. «Спартак» обыграл «Анжи» и увеличил отрыв от второго места до 8 очков

12 марта 2017, 18:24
62

В матче 19-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Анжи» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 67-й минуте забил Александр Самедов, вернувшийся в московский клуб этой зимой.

Таким образом, команда Массимо Карреры набрала 44 очка и закрепилась на первой строчке, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до восьми баллов. Махачкалинцы имеют на своем счету 20 баллов и занимают 11-ю позицию в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Самедов, 67.

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Маурисио (Ещенко, 69), Зобнин, Попов (Жано, 60), Самедов (Мельгарехо, 90), Фернандо, Промес, Зе Луиш.

Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Кацаев (Асильдаров, 78), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский.

Предупреждения: нет – Фибел, 4; Яковлев, 29; Хубулов, 48.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Самедов Александр
Комментарии (62)
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VVM1964
1489332450
МОГУ ПОЗДРАВИТЬ СПАРТАК С ПОБЕДОЙ , НО НЕ С ИГРОЙ . С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ ПАСА И ТЕХНИКОЙ ОБРАБОТКИ МЯЧА ЧЕМПИОНАМИ НЕ СТАТЬ , А СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ С ЛОКОМОТИВОМ .
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Aleksandr_1986_Spb_
1489332669
Я думаю Спартак станет чемпионом.Но да простят меня все болельщики Спартака, я думаю это будет самый слабый чемпион за последние годы. Спартак выиграет не за счёт своей силы, а из-за временной слабости оппонентов.
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FCSM#REDWHITE#
1489332715
с победой Спартак поздравляю Самедова
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Jack24
1489332738
Спартачей с победой.
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спартач 23рус
1489332777
Самедов был сегодня лучший
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RedWhiteFans2
1489332852
Самедик молодчина! Зе луишу не повезло маленько. С победой и с 8-ми очковым отрывом, хотя Анжи надо бы выносить более увереннее.
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ttter
1489333530
С победой Красно-белые!!!!!
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Сармат Ростов
1489333826
Всех Красно-Белых братьев с победой!!! Браво, "Спартак"!!!!!
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a_who
1489333852
Еще один шаг. Первый тайм на нервах... второй уверенней - нормально ! С победой !
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Мясной Упырь
1489334121
игра не очень, а вот результат отличный, главный плюс это отрыв 8 очков
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