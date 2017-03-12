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    Копейкин: «Еременко сдаваться не стоит. Гинер людьми не разбрасывается»

    Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин выразил мнение, что полузащитнику команды Роману Еременко будет предложен новый контракт, несмотря на дисквалификацию от УЕФА.

    «Сдаваться ему не стоит. В ЦСКА ведь сразу заявили, что не бросят Романа, будут его ждать. Играть он не сможет, но Гинер людьми не разбрасывается. Допускаю, Еременко будет работать с командой, а там, может, и контракт продлят. Он бы сейчас здорово помог. Жаль, что такое случилось», – заявил Копейкин.

    Напомним, Еременко в прошлом году был дисквалифицирован УЕФА на два года за употребление кокаина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2017 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 12 марта 2017, 09:46

      да гнать его из клуба и из страны.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Тони Монтана 12 марта 2017, 12:03

      Ты за своих игроков болей, а то некоторые в Спартак бегут из депо.

      -1
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