Копейкин: «Еременко сдаваться не стоит. Гинер людьми не разбрасывается»

Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин выразил мнение, что полузащитнику команды Роману Еременко будет предложен новый контракт, несмотря на дисквалификацию от УЕФА.

«Сдаваться ему не стоит. В ЦСКА ведь сразу заявили, что не бросят Романа, будут его ждать. Играть он не сможет, но Гинер людьми не разбрасывается. Допускаю, Еременко будет работать с командой, а там, может, и контракт продлят. Он бы сейчас здорово помог. Жаль, что такое случилось», – заявил Копейкин.

Напомним, Еременко в прошлом году был дисквалифицирован УЕФА на два года за употребление кокаина.