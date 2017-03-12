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    Защитник «Герты» Платтенхардт опроверг информацию о связях с националистической партией Германии

    На прошлой неделе официальный Twitter-аккаунт берлинской фракции партии «Альтернатива для Германии» разместил фотографию депутата с защитником «Герты» Марвином Платтенхардтом. Партия имеет консерватическую и евроскептическую направленность.

    «Удалите немедленно эту фотографию! Я понятия не имел, с кем фотографируюсь», — ответил футболист.

    Позже обе записи были удалены.

    В нынешнем сезоне чемпионата Германии Платтенхард забил три гола в 22-х матчах. Берлинская команда занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    12.03.2017 00:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 12 марта 2017, 02:08

      Sieg Heil!

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