Защитник «Герты» Платтенхардт опроверг информацию о связях с националистической партией Германии

На прошлой неделе официальный Twitter-аккаунт берлинской фракции партии «Альтернатива для Германии» разместил фотографию депутата с защитником «Герты» Марвином Платтенхардтом. Партия имеет консерватическую и евроскептическую направленность.

«Удалите немедленно эту фотографию! Я понятия не имел, с кем фотографируюсь», — ответил футболист.

Позже обе записи были удалены.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Платтенхард забил три гола в 22-х матчах. Берлинская команда занимает пятое место в турнирной таблице.