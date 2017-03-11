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  • Черданцев: «В Англии наверняка обратили внимание на Бухарова после гола в ворота «МЮ»

Черданцев: «В Англии наверняка обратили внимание на Бухарова после гола в ворота «МЮ»

11 марта 2017, 22:44
15

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что нападающий «Ростова» Александр Бухаров мог привлечь внимание английских клубов благодаря голу в ворота «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1).

«После такого гола в Англии наверняка обратили на него внимание. Это именно тот случай, когда один забитый мяч может повлиять на дальнейшую карьеру футболиста. Не удивлюсь, если вскоре какой-нибудь английский клуб обратится в «Ростов» по поводу Александра. Нападающий он статный, такие подходят под английский стиль», — считает Черданцев.

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Бухаров забил три гола в 11-ти матчах. Команда Ивана Данильянца занимает седьмое место в турнирной таблице.

Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 700 тысяч евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Бухаров Александр
Комментарии (15)
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Tostao
1489262496
Один момент Чердак не учёл: Бухаров играет только из-под бердыевской палки. По-этому: если в Англию, то только с Бердыевым.
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Таганский
1489266623
Пусть лучше за Ростов продолжает забивать - по 1 голу в каждом матче нас устроит..
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zra78
1489266944
Вряд ли
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ivanthebest
1489271240
Конечно обратили... В пабе пьяные фанаты, не более того)
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Serjoga
1489288220
Пусть и дальше забивает, тогда будет толк!
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kykyi
1489288614
В Чемпионшипе таких навалом.
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Хет
1489298939
Из-за 1 гола? Бред
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Gullit 76
1489306452
Да,они несомненно обменяют его на Мхитаряна,ещё и Ибру в придачу дадут!
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бочаров
1489311590
Да Бухаров как Дзюба брёвна,
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Platon Faustov
1489429359
В 32 года уже не думаю что нужен будет в АПЛ.
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