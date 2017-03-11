Черданцев: «В Англии наверняка обратили внимание на Бухарова после гола в ворота «МЮ»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что нападающий «Ростова» Александр Бухаров мог привлечь внимание английских клубов благодаря голу в ворота «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1).

«После такого гола в Англии наверняка обратили на него внимание. Это именно тот случай, когда один забитый мяч может повлиять на дальнейшую карьеру футболиста. Не удивлюсь, если вскоре какой-нибудь английский клуб обратится в «Ростов» по поводу Александра. Нападающий он статный, такие подходят под английский стиль», — считает Черданцев.

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Бухаров забил три гола в 11-ти матчах. Команда Ивана Данильянца занимает седьмое место в турнирной таблице.

Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 700 тысяч евро.