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    Черданцев: «В Англии наверняка обратили внимание на Бухарова после гола в ворота «МЮ»

    Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что нападающий «Ростова» Александр Бухаров мог привлечь внимание английских клубов благодаря голу в ворота «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1).

    «После такого гола в Англии наверняка обратили на него внимание. Это именно тот случай, когда один забитый мяч может повлиять на дальнейшую карьеру футболиста. Не удивлюсь, если вскоре какой-нибудь английский клуб обратится в «Ростов» по поводу Александра. Нападающий он статный, такие подходят под английский стиль», — считает Черданцев.

    В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Бухаров забил три гола в 11-ти матчах. Команда Ивана Данильянца занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 700 тысяч евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.03.2017 22:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 13 марта 2017, 21:22

      В 32 года уже не думаю что нужен будет в АПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 12 марта 2017, 12:39

      Да Бухаров как Дзюба брёвна,

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 11:14

      Да,они несомненно обменяют его на Мхитаряна,ещё и Ибру в придачу дадут!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Хет 12 марта 2017, 09:08

      Из-за 1 гола? Бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 марта 2017, 06:16

      В Чемпионшипе таких навалом.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 марта 2017, 06:10

      Пусть и дальше забивает, тогда будет толк!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 марта 2017, 01:27

      Конечно обратили... В пабе пьяные фанаты, не более того)

      2
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > ivanthebest 12 марта 2017, 02:57

      Это точно. Кому он там нужен ухахах

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 12 марта 2017, 00:15

      Вряд ли

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 12 марта 2017, 00:10

      Пусть лучше за Ростов продолжает забивать - по 1 голу в каждом матче нас устроит..

      1
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      Рейтинг: +395

      meiram 12 марта 2017, 00:07

      Эй барбосы-болелы , языком трепать не мешки воротить! Хорош хаять мужиков!

      0
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